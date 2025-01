Nareszcie weekend: wernisaż, Bieg na sześć łap i charytatywne morsownie

Co będzie się działo w ten weekend w Elblągu? O tym jak zawsze informujemy w piątkowe południe. Do dzieła!

Piątek (31 stycznia)

Od godz. 12 Centrum Handlowe "Ogrody" zaprasza na atrakcje, które wciągną każdego - od maluchów po dorosłych -. Mega gry wielkoformatowe, Szachy, „Chińczyk”, "Kółko i krzyżyk" i inne. Mnóstwo śmiechu i niezapomnianej zabawy! Zbierz ekipę albo przyjdź z całą rodziną - zachęcają organizatorzy. Akcja potrwa do 8 lutego, każdego dnia w godzinach 12-18.

O godz. 18 w Kamieniczkach Elbląskich (ul. św. Ducha 3-4) odbędzie się wernisaż wystawy malarskiej Aleksandry Głowackiej zatytułowany "Czerń i złoto – harmonia kontrastów". Wstęp jest bezpłatny.

W ten weekend i aż do końca zimowych ferii można skorzystać z zabawy na dmuchanych torach przeszkód w CRW Dolinka. Będą one dostępne w cenie standardowego biletu do niedzieli 9 lutego, codziennie od godz. 6 do godz. 22.

Sobota (1 lutego)

O godz. 9 w parku Modrzewie rozpocznie się parkrun (5 km). - Zapraszamy do parku Modrzewie na cosobotnie darmowe bieganie, truchtanie, maszerowanie, spacerowanie na 5 km z pomiarem czasu oraz wolontariat. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest dokonanie jednorazowej rejestracji przed pierwszym startem: po jej dokonaniu możesz wziąć udział w dowolnej liczbie spotkań parkrun w dowolnej lokalizacji w Polsce lub na świecie - zachęcają organizatorzy wydarzenia.

O godz. 11 rozpocznie się "Bieg na sześć łap" ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Elblągu. Na bieg obowiązują zapisy: przyjmowane są do piątku (31 stycznia) do godz. 15. Zgłoszenie do biegu można wysłać na dwa sposoby: wiadomością na profil facebookowy Bieg na 6 Łap Oddział Elbląg i mailowo: 6lapelblag@gmail.com.

Niedziela (2 lutego)

O godz. 12 w Kiersytach w gminie Rychliki odbędzie się VI Charytatywny Zlot Morsów. Organizatorzy - Stowarzyszenie Dzierzgoń Team - zaprasza do wspólnej zabawy i zbiórki na rzecz fundacji Hospicjum Pomorze Dzieciom. Szczegóły wydarzenia znajdziecie w linku.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Sprawdźcie również weekendowe imprezy sportowe.