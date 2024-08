Nareszcie weekend: Wycieczka rowerowa, koncert akordeonowy i festyn w słusznej sprawie

Do końca wakacji pozostało jeszcze sporo czasu, więc jak spędzić go aktywnie? Jak co weekend przedstawiamy naszym czytelnikom co ciekawego dzieje się w Elblągu w drugi weekend sierpnia.

Piątek (9 sierpnia) Weekend rozpoczniemy piknikiem Onko Tour 2024, który rozpocznie się o godzinie 14. W tym roku trasa wiedzie od Świnoujścia do Elbląga. Głównym celem wydarzenia jest zwiększenie świadomości występowania chorób onkologicznych i zachęcenie do regularnej profilaktyki. Uczestnicy rajdu rowerowego to pacjenci onkologiczni oraz pracownicy ochrony zdrowia. Powitamy ich na bulwarze Zygmunta Augusta w piątek o 16. Nie zabraknie również atrakcji dla dzieci, takich jak dmuchańce, czy strefa sportowo-rekreacyjna. . Sobota (10 sierpnia) Biblioteka Elbląska ma prawdziwą gratkę dla pasjonatów tramwajów elbląskich. W sobotę o godz. 10 Biblioteka wraz z Klubem Miłośników Tramwajów PTTK w Elblągu zapraszają na spotkanie miłośników elbląskich tramwajów. Odbędzie się ono w Sali „U Św. Ducha", potrwa do godziny 15. Przewidziane są ekspozycja zbiorów członków klubu związanych z historią tramwajów w Elblągu (części, zdjęcia, książki, bilety itp.), modele elbląskich tramwajów wykonane z klocków Lego, loteria i kolorowanki dla dzieci. Wstęp wolny. Zostajemy w Bibliotece, bo o godzinie 12 przewidziane są warsztaty sensoryczne dla dzieci. W trakcie zajęć uczestnicy poznają zagadnienia dotyczące integracji sensorycznej. Zostaną zaprezentowane różnorodne zabawy, które nauczą dzieci prawidłowego reagowania na bodźce docierające do nich z otoczenia. Obowiązują zapisy, a liczba miejsc ograniczona. Korzystając z letniej pogody zapraszamy na kolejny spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem tematem będzie historia Parku Modrzewie, bo to właśnie tam się udajemy. Pozostałości po willi Schichaua, niektóre alejki spacerowe z XIX w. i roślinność z tamtego okresu – to napotkamy podczas spaceru. Start o godzinie 10 przed „domkiem bramnym" w Parku Modrzewie, na ulicy Mazurskiej 2. Wakacyjne sobotnie wieczory w Galerii El upływają pod znakiem światowego kina. W ten weekend w ramach „Letniego kina pod chmurką" zobaczymy amerykańską komedię „Miłość bez ostrzeżenia" z Anne Hathaway i Joanną Kulig w obsadzie. Początek tradycyjnie po zachodzie słońca, czyli około 21. . Niedziela (11 sierpnia) Dla miłośników dwóch kółek w niedzielny poranek proponujemy wycieczkę rowerową organizowaną przez MOSIR. Celem rowerowej wyprawy będą tereny Wysoczyzny Elbląskiej. Na uczestników czeka trasa wynosząca około 60 kilometrów, a więc jest to dość wymagająca, ale i przy tym bardzo przyjemna podróż. Zbiórka przy rondzie im. Bitwy pod Grunwaldem o godzinie 10. Jak niedziela to Letni Salon Muzyczny w Bażantarni. Tym razem czeka na nas show „Elektryczny kaloryfer", czyli recital Roberta Fursa, znakomitego akordeonisty. Coś dla siebie znajdą pasjonaci muzyki klasycznej i rozrywkowej. Zapraszamy o 17 do muszli koncertowej w Bażantarni. Poza Elblągiem też się dzieje! W Rychlikach niedzielne popołudnie grupa teatralna Proskenion zaprasza na przedstawienie „Stara Baśń" na podstawie powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego. Młodzi aktorzy grali już m.in. „Balladynę", „Dziady cz. II", czy „Lilije", więc teraz czas na kolejny klasyk polskiej literatury. Spektakl o godzinie 18:00 w Kościele Parafialnym w Rychlikach. . Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach.

Bartosz Piwowarczyk