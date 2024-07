Pediatria uroczyście przeniesiona

We wtorek (9 lipca) uroczyście otwarto pediatrię w Szpitalu Miejskim w Elblągu. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele środowisk lekarskiego i akademickiego, samorządowcy i darczyńcy szpitala. Zobacz zdjęcia.

Przypomnijmy. Pediatria (póki co jeszcze z małymi wyjątkami, o czym później) zostaje w Elblągu przeniesiona do Szpitala Miejskiego, szczegóły podziału świadczonych usług między nim a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym publikowaliśmy tutaj, a później tutaj.

- Na dostosowanie, wyposażenie oddziałów pediatrycznych wydaliśmy 8 mln 530 tys. zł, z czego na same inwestycje budowlane zostało wydane 7 mln 770 tys. zł. Największa część tych środków to środki własne, 5 mln 645 tys. zł, dotacje z Urzędu Miasta 1 mln 425 tys. zł i środki z Unii Europejskiej 700 tys. zł. Na środki trwałe i wyposażenie wydaliśmy ok. 800 tys. zł - wymieniał Mirosław Gorbaczewski, dyrektor Szpitala Miejskiego. Dziękował też darczyńcom szpitala, jakimi są prywatne firmy czy fundacje.

Powierzchnia całej nowej pediatrii w Szpitalu Miejskim wynosi ponad 1,3 tys. m kw., jest podzielona na część dla dzieci starszych i dla dzieci młodszych. Łącznie przewidziano 41 łóżek dla dzieci.

- Zgodnie z danymi statystycznymi w oddziale pediatrycznym (rocznie w WSZ – red.) było leczonych ok. 2,5 tys. dzieci (...) ponadto w izbie przyjęć i w nocnej pomocy lekarskiej dla dzieci udzielano ok. 7200 porad - wskazywał lek. Jacek Wójcik, zastępca dyrektora Szpitala Miejskiego. Podkreślał, że o konsolidacji usług pediatrycznych mówiło się w mieście od bardzo dawna i właśnie teraz staje się ona faktem. Dziękował też osobom najbardziej zaangażowanym w przygotowanie oddziału, lekarzowi Wojciechowi Dudkowi i oddziałowej Barbarze Głowackiej.

Fot. Anna Dembińska

- Dalej będziemy pracować na rzecz rozwoju tego szpitala - zapewniał podczas uroczystości prezydent Michał Missan. - Wszystkim miastom i powiatom życzę, żeby w swojej strukturze posiadały takie szpitale, z taką dyrekcją i takimi pracownikami – podkreślał. Gratulacje, życzenia i podziękowania składała też m.in. Bożena Ropelewska, dyrektor ds. pielęgniarstwa w WSZ, przedstawiciele środowiska akademickiego, samorządowcy, darczyńcy.

Przypomnijmy, że niedawno dochodziły do naszej redakcji sprzeczne komunikaty odnośnie nocnej i świątecznej opieki dla dzieci i młodzieży i tego, który szpital będzie ją realizował od 1 lipca. Ostatecznie Szpital Miejski ma ją realizować dopiero od 1 sierpnia, do końca tego miesiąca te świadczenia zostają przy WSZ. W rozmowie z nami dyrektor Gorbaczewski stwierdził, że trwają prace, by Szpital Miejski od sierpnia przejął te obowiązki.