Potrącenie 32-latki na ul. Giermków

Dziś (19 marca) około godz. 13 na skrzyżowaniu ul. Giermków z ul. Chmurną doszło do potrącenia 32-letniej kobiety przez kierowcę fiata. Poszkodowana z ogólnymi obrażeniami została zabrana przez pogotowie do szpitala.

Do potrącenia pieszej doszło, kiedy kierowca fiata skręcał z ul. Giermków w ul. Chmurną. Kobieta szła w kierunku starówki. Na miejsce wezwano pogotowie i policje. 32-letnia kobieta doznała ogólnych obrażeń ciała i urazu ręki. Ratownicy pogotowia zabrali ją karetką do szpitala na dalsze badania.

Mężczyzna kierujący fiatem był trzeźwy. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy i skierują wniosek do sądu o ukaranie mężczyzny.