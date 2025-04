Radni spytali o koszty imprez w mieście

Radni Prawa i Sprawiedliwości otrzymali odpowiedź na interpelację w sprawie kosztów wybranych miejskich imprez. To, że będą szczegółowo pytać o tego rodzaju kwestie, zapowiadali niedawno podczas spotkania z dziennikarzami.

Konferencję prasową radnych Sebastiana Czyżyka-Skoczyka i Michała Rutkowskiego relacjonowaliśmy tutaj.

- Niedawno jedna z państwa redakcji opublikowała materiał, w którym przyglądała się kosztom organizacji imprez, w tym gali nagród prezydenta Elbląga. Koszty organizacji tej imprezy to blisko 300 tys. zł. Jak zauważono w tym artykule to już niemal połowa (kosztów – red.) trzydniowego programu organizacji Dni Elbląga - mówił podczas briefingu 28 marca radny Sebastian Czyżyk-Skoczyk. Na naszych łamach o kosztach gali pisał redaktor naczelny portElu, Rafał Gruchalski. - Postanowiliśmy się przyjrzeć bliżej w ogóle imprezom, które obecnie ratusz z panem prezydentem na czele organizują i mają zamiar organizować, stąd mamy zamiar regularnie stawiać zapytania w sprawach różnych imprez, które będą już za nami, żebyśmy mogli zyskać odpowiedź co do konkretnych kosztów, które miasto poniosło – podkreślał radny podczas spotkania z dziennikarzami.

W swojej interpelacji radni spytali o koszty Elbląskiego Święta Sportu, finału TAURON Pucharu Polski i WOŚP.

- Jakie nakłady poniósł Elbląg, miejskie spółki i jednostki podległe, na organizację tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – pytają przedstawiciele klubu radnych PiS w Radzie Miejskiej.

Na ich pismo odpowiedział już prezydent Michał Missan. Wskazuje on m .in., że jego celem jest podejmowanie budowanie jak najbardziej pozytywnego wizerunku Elbląga, a jednym z narzędzi, by to osiągnąć, jest „organizacja wydarzeń angażujących mieszkańców, a także osoby spoza naszego miasta”. Przedstawia też informacje o kosztach poniesionych przez samorząd.

Zacznijmy od Elbląskiego Święta Sportu.

- Elbląskie Święto Sportu, które odbyło się w dn. 20 marca 2025 w hali sportowo-widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej 135, miało charakter imprezy masowej. Podczas gali podsumowane zostały dokonania elbląskich sportowców w ubiegłym roku. Tegoroczne święto miało wyjątkowy charakter, gdyż stanowiło podsumowanie roku, w którym odbyły się Letnie Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024 – napisał Michał Missan.

Prezydent Elbląga wylicza, że w wydarzeniu wzięło udział 1300 osób z 24 klubów sportowych z Elbląga. W budżecie miasta na 2025 r. na stypendia oraz nagrody dla zawodniczek i zawodników zabezpieczono pół miliona złotych. Przyznano 62 nagrody i wyróżnienia. Na koszty związane z organizacją wydarzenia składały się: projekt i wykonanie statuetek z grawerem 12,6 tys. zł; ochrona fizyczna imprezy 4,9 tys. zł, dostawa i obsługa ekranu ledowego 22 tys. zł; występ artystyczny 6,1 tys. zł; zabezpieczenie medyczne imprezy 1,2 tys. zł; montaż filmu podsumowującego rok 1,8 tys. zł; konferansjerka 2,5 tys. zł oraz pozostałe usługi w kwocie 7,2 tys. zł, na którą składają się: zaprojektowanie i wydrukowanie zaproszeń, usługa realizacji dźwięku na potrzeby występu artystycznego, dodatkowe oświetlenie, zakup kwiatów, usługa żywieniowa, zakup artykułów spożywczych do garderób, nocleg dla obsługi ekranu, zaprojektowanie i wydrukowanie dyplomów dla nagrodzonych i wyróżnionych oraz usługa wynajęcia ogrodzenia ażurowego.

Konferencja prasowa 28 marca. Od lewej Michał Rutkowski i Sebastian Czyżyk-Skoczyk. Fot. TB, arch. portEl.pl

Jak przedstawia się sytuacja jeśli chodzi o finał TAURON Puchar Polski.

- W odpowiedzi na koszty związane z organizacją Tauron Pucharu Polski informuję, że składały się z dwóch pozycji: umowa z Polską Ligą Siatkówki 150 000 zł brutto oraz promocja i zakup gadżetów podczas dwóch dni finałowego turnieju w Elblągu 20 526, 30 zł. Trzy mecze finałowego turnieju Tauron Puchar Polski siatkarek były transmitowane przez Polsat Sport, a ich łączna oglądalność wyniosła blisko pół miliona widzów. Jak wynika z raportu PLS, w sumie ukazało się 5722 publikacji na tematu turnieju w Elblągu, a ekwiwalent reklamowy wyniósł 3 010 005 zł.

Michał Missan wskazuje, że o zainteresowaniu imprezą świadczy to, że wszystkie bilety wstępu zostały wykupione, a Elbląg odwiedzili licznie kibice z Łodzi, Bielsko-Białej, Rzeszowa, Radomia.

Na koniec prezydent Elbląga odnosi się do pytania o koszty, jakie samorząd poniósł w związku z WOŚP.

- W odpowiedzi na pytania dotyczące Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy informuję, że z budżetu Gminy Miasto Elbląg został sfinansowany zakup „światełka do nieba” w kwocie 15 375 zł oraz przekazano kwotę 25 000 zł na zakup gadżetów. Decyzja o wsparciu WOŚP przez dyrektorów jednostek podległych miastu jest wyłącznie efektem ich dobrej woli, chęci pomocy innym – podkreśla prezydent Elbląga.

Podczas tegorocznego 33. finału WOŚP w Elblągu rekordową kwotę 842 745,84 zł. W tym roku zbierano pieniądze dla onkologii hematologii dziecięcej.