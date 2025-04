Skwer jak młody buk

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej powstał w 1985 roku, jako forma ochrony przyrody obejmuje obszar ponad 13 tysięcy hektarów na terenie Elbląga, gminy Tolkmicko, Frombork i Milejewo. Jest instytucją podlegająca marszałkowi województwa, a swoją siedzibę ma w Elblągu przy parku Kajki. Z okazji jubileuszu 40-lecia pracownicy Parku przygotowali szereg wydarzeń (pełna lista tutaj), jednym z nich było dzisiejsze sadzenie buków z władzami Elbląga, Zarządem Zieleni Miejskiej i zaproszonymi gośćmi (portEl.pl też ma swoje drzewko) na skwerze za pomnikiem Odrodzenia.

- Buki to wizytówka Wysoczyzny Elbląskiej, to drzewo jest też symbolem naszej aplikacji „Kraina buka”, która zachęca mieszkańców oraz turystów do odkrywania jej uroków – mówi Barbara Chowałko, p.o. dyrektora Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. – Zależy nam, by także przestrzeń miasta wzbogacać w tereny zielone. To potrzebne szczególnie w dobie zmieniającego się klimatu.