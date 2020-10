Sześć skarg na lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Wracamy do tematu funkcjonowania przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Elblągu. Jak nas poinformowała Magdalena Mil, rzeczniczka prasowa warmińsko - mazurskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, w ciągu ostatniego miesiąca otrzymał on zaledwie sześć skarg od pacjentów z naszego miasta.

O kłopotach związanych z dostępem mieszkańców Elbląga do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej pisaliśmy w tym artykule. Wówczas w tej sprawie interweniował również w NFZ w Olsztynie pełniący obowiązki prezydenta Elbląga Janusz Nowak

Jak poinformowała nas w czwartek (14.10) Magdalena Mil, rzeczniczka prasowa warmińsko – mazurskiego oddziału NFZ, w ciągu ostatniego miesiąca wpłynęło tam jedynie 6 skarg od mieszkańców Elbląga na pracę przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w naszym mieście.

- Do warmińsko - mazurskiego NFZ dotarło sześć zgłoszeń od pacjentów, którzy skarżą się na utrudniony dostęp do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w Elblągu. Problemy zgłoszone przez pacjentów dotyczą przede wszystkim trudności z dodzwonieniem się do placówek i tym samym brakiem możliwości odbycia teleporady lub wizyty osobistej u lekarza. W związku z powyższym prowadzimy monitoring przychodni pod tym kątem, a także prosimy o wyjaśnienia placówek w tej sprawie oraz taką organizację pracy, która zapewni pacjentom bezproblemowy kontakt ze swoim lekarzem rodzinnym – informuje Magdalena Mil.

W mailach do naszej redakcji Czytelnicy zgłaszali również kłopoty ze złożeniem w NFZ takiej skargi online.

- Do przychodni bardzo trudno jest się dodzwonić. Czasem potrzebnych jest kilkadziesiąt prób. Próbowałam wysłać skargę do oddziału NFZ w Olsztynie, niestety otrzymałam zwrotnego maila, że nie może on zostać dostarczony, bo skrzynka jest przepełniona – pisze nasza Czytelniczka.

- W nawiązaniu do zasygnalizowanych przez państwa czytelników komunikatów z poczty emailowej kancelaria@nfz-olsztyn.pl o przepełnieniu skrzynki, informuję, iż ten email podpięty jest do indywidualnych e-maili naszych pracowników i co za tym idzie obsługiwany przez kilka osób. Takie rozwiązanie wprowadziliśmy w celu jak najszerszego monitorowania e-maila naszej Kancelarii. Może zdarzyć się tak, że gdy jeden z pracowników jest dłużej nieobecny, to poczta informuję iż skrzynka konkretnego pracownika jest zapełniona. Nie znaczy to, że skrzynka nie działa i nie odbiera przesyłanych wiadomości – wyjaśnia rzeczniczka.