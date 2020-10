Ta część miasta się korkuje, obwodnica wschodnia nadal w grze

Przy ul. Łęczyckiej wkrótce zostaną oddane do użytku kolejne nowe budynki mieszkalne, w przyszłym roku rozpocznie działalność strażnica. Już teraz w godzinach szczytu okoliczne ulice się korkują. - Proszę pozdrowić włodarzy miasta i napisać o tym, jakie są konsekwencje sprzedaży działek pod mieszkania, gdy zapomina się o braku infrastruktury – napisał do nas jeden z Czytelników. Jak władze miasta chcą rozwiązać problem korków w tym miejscu?

Na początek kilka zdań wyjaśnienia. Inwestycje przy ul. Łęczyckiej – obecnie budowana strażnica, osiedla mieszkaniowe oraz market – powstały na terenach powojskowych, które Agencja Mienia Wojskowego wystawiła na sprzedaż inwestorom. Nie były to tereny należące do samorządu, choć oczywiście to samorząd odpowiada za stan ulic oraz komunikację w mieście.

W ostatnich miesiącach wskutek coraz większej liczby mieszkańców osiedlających się w okolicy ul. Łęczyckiej ruch samochodowy w tej części miasta rośnie, powodując coraz większe korki w godzinach szczytu, szczególnie na ul. Bema. - Proszę pozdrowić włodarzy miasta i napisać o tym, jakie są konsekwencje sprzedaży działek pod mieszkania, gdy zapomina się o braku infrastruktury – napisał do nas jeden z Czytelników.

Zapytaliśmy władze miasta, jak zamierzają rozwiązać problem korkujących się ulic w okolicy ul. Łęczyckiej. Okazuje się, że nadal w grze jest plan budowy tzw. obwodnicy wschodniej.

- Optymalnym kierunkiem działania w celu poprawy warunków ruchu na ul. Bema jest odciążenie tej ulicy przez budowę nowej ulicy Wschodniej, która zapewni alternatywne połączenie komunikacyjne w kierunku północnym. Docelowo nowa ulica Wschodnia przebiegać ma od skrzyżowania z ul. Łęczycką w sąsiedztwie istniejącej ulicy Wschodniej do włączenia się w istniejący układ drogowy w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki – Marymoncka – Królewiecka – napisała w odpowiedzi na nasze pytania Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

Miasto już nawet złożyło wnioski o dofinansowanie budowy pierwszych odcinków obwodnicy wschodniej.

- Na budowę pierwszego odcinka tej drogi długości ok. 0,9 km, od ul. Łęczyckiej w kierunku północnym (do wysokości Leśnictwa Dębica) Gmina Miasto Elbląg złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na budowę drugiego etapu ul. Wschodniej tj. od Leśnictwa Dębica do skrzyżowania z ul. Sybiraków długości ok. 0,8 km, wniosek o dofinansowanie został złożony za pośrednictwem wojewody do prezesa Rady Ministrów w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – dodaje Joanna Urbaniak. - Otrzymanie dofinansowania umożliwi rozpoczęcie procedury przygotowawczej, w tym pozyskania niezbędnych zezwoleń na realizację oraz realizację robót budowanych budowy odcinka ulicy Wschodniej od ul. Łęczyckiej do ul. Sybiraków w zakładanym terminie, to jest do 2023 roku.

Urzędnicy zapewniają, że rozważane są również inne warianty rozwiązań drogowych, związane m.in. ze zmianą organizacji ruchu i przebudową układu drogowego i sygnalizacji świetlnej w rejonie połączeń ulic Bema, Komeńskiego, Saperów, Czołgistów, Wyżynnej oraz 13. Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego z Kościuszki.

- Rozwiązania takie będą rozważane do wprowadzenia w przypadku braku pozyskania dofinansowania i możliwości zabezpieczenia środków na budowę ulicy Wschodniej. Z uwagi na potrzebę zachowania dostępności do zabudowy mieszkalnej, usługowej oraz jednostek i podmiotów użyteczności publicznej przy ul. Bema oraz przy ulicach w jej bezpośrednim sąsiedztwie, nie zakłada się wprowadzenia ruchu jednokierunkowego w ciągu ul. Bema – dodaje Joanna Urbaniak.