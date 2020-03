Tramwaje wróciły na tory (aktualizacja)

W poniedziałek zakończył się strajk w spółce Tramwaje Elbląskie. Od wtorku od rana komunikacja tramwajowa została wznowiona zgodnie z rozkładem jazdy, jaki obowiązuje w dni powszednie. Jakie podwyżki wywalczyli związkowcy i z jakich funduszy zostaną pokryte?

Ani dyrekcja Tramwajów Elbląskich, ani związkowcy nie zdradzają na razie szczegółów porozumienia. - We wtorek rano ma odbyć się konferencja prasowa w tej sprawie - usłyszeliśmy w Tramwajach Elbląskich.

Wiadomo, że nie udało się związkowcom w pełni spełnić wszystkich swoich żądań - 500 złotych podwyżki i wycofania się z porozumienia w sprawie nadgodzin. Związkowcy przyznają, że zgodzili się na kompromis dla dobra spółki, która na każdym dniu strajku traciła 50 tys. złotych. Jaki to kompromis? W sprawie szczegółów związkowcy odsyłają do dyrekcji TE, a ta na razie milczy. - Skupiamy się w tej chwili na uruchomieniu komunikacji tramwajowej, by było to możliwe od wtorku od godziny 4 rano - powiedział nam jedynie Tomasz Świętoń, zastępca dyrektora TE, gdy do niego zadzwoniliśmy.

- Zawarliśmy kompromis. Nie jest to wygrana, ani przegrana. Delikatnie ponad połowa żądań płacowych została spełniona. We wtorek dyrektor Tramwajów Elbląskich powie więcej. To porozumienie to duża zasługa przewodniczącego Rady Nadzorczej Tramwajów Elbląskich - stwierdził Roman Kluczyk, przewodniczący komitetu strajkowego.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że porozumienie dotyczy podwyżki w wysokości 300 złotych brutto do płacy zasadniczej dla osób, które zarabiają mniej niż 3250 złotych brutto (w dwóch ratach: 200 zł od 1 stycznia 2020 r. i 100 złotych od 1 lipca 2020 r.). Pracownicy, których pensja zasadnicza przekracza 3250 złotych brutto otrzymają połowę tych kwot. Dodatkowo w porozumieniu ustalono limit nadgodzin na 150 w roku na osobę, z zastrzeżeniem że zarząd Tramwajów Elbląskich - gdy będzie taka potrzeba - będzie mógł wprowadzić porozumienie o jego zwiększeniu w danym roku.

Aktualizacja z wtorku: Dzisiaj do mediów komunikat na temat porozumienia wysłał dyrektor Tramwajów Elbląskich. "Podwyżki wynagrodzeń dla pracowników będą realizowane ze środków własnych w ramach przesunięć dodatków frekwencyjnych do płacy zasadniczej i środków pozyskanych z reorganizacji komunikacji miejskiej oraz z perspektywy pozyskania środków zewnętrznych. Dyrektor zobowiązał się do podjęcia działań w celu pozyskania środków w ramach możliwości budżetowych miasta" - napisał Andrzej Sawicki, dyrektor Tramwajów Elbląskich. - Liczę na to, że podpisane porozumienie zadowala zarówno Organizację Związkową jak i pracowników oraz da nam nową siłę do dalszego działania w dążeniu do jak najwyższego poziomu świadczonych usług.