Uszkodzony most po zderzeniu dwóch aut. Zobacz film

Na moście w miejscowości Dzierzgonka około godz. 14 doszło do zderzenia dwóch aut. Jedna osoba została zabrana do szpitala. W wyniku wypadku doszło też do uszkodzenia mostu. Droga między Wiśniewem a Nowym Dolnem jest zablokowana. O zdarzeniu powiadomiono Zarząd Dróg Powiatowych - informują strażacy. Zobacz zdjęcia i film Czytelnika.

Jak dowiedzieliśmy się od pracujących na miejscu policjantów, 65-letni mężczyzna kierujący peugeotem jadący w kierunku Markus, wjeżdżając na most na rzece Dzierzgoń, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w barierkę mostu po lewej stronie. Jadący z naprzeciwka kierowca audi (mający pierwszeństwo przejazdu) widząc peugeota na moście zatrzymał się i zaczął już cofać, jednak nie zdążył uniknąć zderzenia z peugeotem. Jak się okazało po badaniu kierowców alkomatem kierujący peugeotem był pijany, mężczyzna wydmuchał ponad 3 promile. 65-latek został zabrany do szpitala na badania. Kierowca audi nie odniósł żadnych obrażeń. Policjanci zatrzymali prawo jazdy kierującemu peugeotem i ukarali go mandatem karnym w wysokości 5 tysięcy zł. za spowodowanie kolizji, kwestię kary za prowadzenie w stanie nietrzeźwym rozstrzygnie sąd. Za kierowanie autem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami. W wyniku wypadku most na rzece Dzierzgoń został uszkodzony i wstrzymano tam ruch w obu kierunkach. Strażacy zabezpieczyli taśmą uszkodzoną barierkę i powiadomili Zarząd Dróg Powiatowych.

ms