W tym tygodniu poleca: Animacje i Requiem Mozarta

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

Poniedziałek-wtorek, 27-28 października

Nauczycieli ze szkół średnich wraz ze swoimi klasami Biblioteka Elbląska zaprasza do udziału w warsztatach inspirowanych zeszytami do matematyki Heinricha i Petera Remplów z przełomu XVIII i XIX wieku, znajdującymi się w zbiorach zabytkowych BE. Dla uczestników będzie to zabawa pełna matematyki i historycznych ciekawostek z czasów Gimnazjum Akademickiego w Elbląga. Obowiązują zgłoszenia. Więcej tutaj.

Wtorek, 28 października

Z okazji 23. Międzynarodowego Dnia Animacji we wtorek, 28 października, o godz. 18 Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? zaprasza na spotkanie i specjalne projekcje filmowe do Kamieniczek Elbląskich przy ul. św. Ducha. Program MDA 2025 składa się z 13 filmów i trwa 82 minuty. Filmy będą z polskimi, a czasem też dodatkowo (jeśli film nie będzie po angielsku) z angielskimi napisami. Program animacji skierowany jest do widzów dorosłych. Początek o godz. 18, wstęp wolny.

Niedziela, 2 listopada

Chór Cantata pod dyrekcją Marty Drózdy-Kulkowskiej, Elbląska Orkiestra Kameralna pod batutą Michała Kręźlewskiego i Galeria El zapraszają w niedzielę, 2 listopada, na koncert, podczas którego zostanie wykonane Requiem Mozarta. W partiach solowych zaprezentują się: sopran: Karolina Zielińska, alt: Magdalena Poronin, tenor: Przemysław Radziszewski, bas: Krzysztof Bobrzecki. Koncert poprowadzi Mikołaj Ostrowski. Obowiązują bezpłatne wejściówki, które można było odebrać w Galerii EL. Początek niedzielnego koncertu o godz. 18.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!