W tym tygodniu portEl poleca: Bezpłatne badania w szpitalu, festiwal planszówkowy, warsztaty dla dzieci

Jest poniedziałek (8 kwietnia), emocje po wyborach dopiero opadają, a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia tego tygodnia.

W poniedziałek 8 kwietnia Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu w godzinach od 9 do 13 zaprasza na bezpłatne badania z okazji przypadającego dzień wcześniej Światowego Dnia Zdrowia. Personel medyczny zachęca mieszkańców do zmierzenia poziomu cukru we krwi, cholesterolu, tętna, masy ciała, ciśnienia tętniczego czy obliczenia BMI (wskaźnik masy ciała). Zgłaszać można się w holu przy głównym wejściu.

We wtorek 9 kwietnia o godzinie 17 w Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu ul. św. Ducha 25 (III piętro) rozpocznie się spotkanie z Heleną Murawską-Lenckowską, autorką bajek i opowiadań dla dzieci, która w swoim artystycznym dorobku ma również wiersze.

To nie jedyne spotkanie autorskie w tym tygodniu. W środę 10 kwietnia będzie okazja wysłuchać rozmowy z Agnieszką Pietrzyk, której ostatnia powieść nosi tytuł „Ostatnie słowo”. Spotkanie odbędzie się o godzinie 18 w Bibliotece Elbląskiej w sali „U św. Ducha”. Wstęp wolny.

Miłośników sztuki zapraszamy na czwartkowy (11 kwietnia) wernisaż wystawy Alicji Karskiej i Aleksandry Went „Złocień”, który odbędzie się w Galerii El o godzinie 18. Wystawa potrwa do 20 czerwca. To innowacyjny projekt, który zostanie przedstawiony podczas dwóch ekspozycji w dwóch różnych instytucjach w dwóch różnych miastach – Elblągu i Gdańsku, gdzie wystawa zostanie przeniesiona po 20 czerwca.

Zachęcamy też do odwiedzenia trwających już wystaw, na przykład tej Bogusława Gromadzkiego o tytule „Notatki pędzlem zapisywane”, którą można podziwiać do 19 maja w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Stowarzyszenie Historyczno-Poszukiwawcze „DENAR" zaprasza w czwartek (11 kwietnia) na ul. Królewieckiej 167 na godzinę 17 na spotkanie związane z upamiętnieniem Patrona Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód gen.bryg. Michała Nieczuja-Ostrowskiego.

Choć do weekendu jeszcze czas, już zapraszamy na sobotnie (13 kwietnia) Warsztaty dla dzieci i ich opiekunów „Świat Baśni”, które potrwają do niedzieli (14 kwietnia) w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu od 10 do 12. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat, a uczestnictwo wynosi 60 zł. Obowiązują wcześniejsze zapisy (nr. tel. 55 611 20 85).

Również w sobotę (13 kwietnia) Bibliotece Elbląskiej przy ul. św. Ducha 3-7 o godzinie 10 rozpocznie się El Festiwal Planszówkowy Zawrót Głowy. Wydarzenie przeznaczone jest dla wszystkich fanów gier planszowych i potrwa w sobotę do 20, a w niedzielę (14 kwietnia) do 17.

Miłego tygodnia!