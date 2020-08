W tym tygodniu portEl poleca: Bibeloty w Galerii El i Fordy Mustangi w muzeum

Jest poniedziałek (31 sierpnia), więc tradycyjnie przedstawiamy krótkie zestawienie wydarzeń nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

W środę, (2.09), o godz. 16.00 zapraszamy do sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej na drugie spotkanie w ramach projektu „Książka – przepis na zdrowie”. Gościem wydarzenia będzie dietetyczka i dietoterapeutka Bożena Żak-Cyran. Wstęp wolny. Bożena Żak-Cyran – od ponad 25 lat zawodowo zajmuje się zdrowym odżywianiem. Specjalizuję się w dietoterapii. W swojej pracy czerpie przede wszystkim z osobistych doświadczeń związanych z powrotem do zdrowia po przebytej chorobie nowotworowej. Autorka ośmiu książek wydanych nakładem wydawnictwa Galaktyka. Organizuje cykliczne kursy „Gotujmy dla zdrowia” i „Jak zwyciężyć raka” – z wykorzystaniem metody z zakresu psychoonkologii Carla Simontona.

W czwartek (3.09) Galeria El zaprasza na wernisaż wystawy Natalii Magalskiej Bibeloty. Jest ona pokłosiem Akcji „DRES” przeprowadzonej podczas wernisażu wystawy Kunszt. Rzeźba z Orońska w Zbrojowni Sztuki w Gdańsku w 2018. Akcja polegała na niezauważonym wprowadzeniu styropianowej rzeźby kucającego dresiarza na teren galerii i pozostawieniu jej na czas trwania wystawy. W ramach dokumentacji akcji powstała również porcelanowa figurka Dresa oraz film.

W sobotę (5 września) zapowiada się ciekawe spotkanie dla miłośników motoryzacji. Ok. godz.15 pod Muzeum Archeologiczno-Historyczne przyjadą kierowcy Fordów Mustangów (i nie tylko, bo mają pojawić się też inne marki). Na starówce będzie można tego dnia zobaczyć minimum 40 takich samochodów, będzie więc okazja do zobaczenia świetnych pojazdów i porozmawiania z entuzjastami aut rodem z USA. Spotkanie ma potrwać do godz. 18. Wstęp wolny.

W elbląskim muzeum na miłośników historii czeka ekspozycja "Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy", a w Galerii EL nadal można obejrzeć wystawę "Rozkosz i terror" z pracami Agnieszki Nienartowicz.

