W tym tygodniu portEl poleca: Bieg i Święto Niepodległości oraz Giełdę Birofilów

Jest poniedziałek (7 listopada), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia tego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne oraz Polskie Towarzystwo-Historyczne zapraszają na kolejne spotkanie w Kawiarence Historycznej Clio, które odbędzie się we wtorek (8 listopada) o godz. 17.30 w Muzeum (budynek Gimnazjum). Spotkanie poświęcone będzie zagadnieniu „Postmigracyjna społeczność Elbląga i powiatu elbląskiego, jej kształtowanie, adaptacja i czynniki integracyjne w latach 1945-1950”.

Władze miasta zapraszają do udziału w uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości, zachęcając również elblążan do wywieszenia flag i dekorowania domów oraz balkonów barwami narodowymi.

Wielkimi krokami zbliża się kolejna, ósma już edycja Elbląskiego Biegu Niepodległości, która wystartuje w piątek (11 listopada). Na starcie pojawią się osoby w każdym wieku. Najpierw dzieci pokonają Mały Bieg Niepodległości, a następnie na linii startu znajdą się zawodnicy rywalizujący w biegu głównym na 10 km i sztafetach.

W sobotę (12 listopada), już po raz 16. odbędzie się Giełda Birofilii. Organizatorzy tradycyjnie zapraszają do kawiarni u Aktorów przy ul. Dębowej 1c w godz. 8-14. Będzie można powymieniać się, sprzedać lub kupić kufle browarniane, pokale i szklanki, otwieracze piwne, podstawki, etykiety piwne, kapsle i inne rzeczy związane z piwem lub piwowarstwem.

Parkrun to bezpłatne spotkania na dystansie 5 km przeznaczone dla każdego bez względu na wiek, rezultaty czy też kondycję. Trasę można pokonać spacerem, marszem, truchtem lub biegiem. W tę sobotę z okazji Święta Niepodległości zaznaczmy ten dzień biało-czerwonym akcentem w ubiorze. Sobota (12 listopada), godz. 9.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos. Miłego tygodnia!