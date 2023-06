W tym tygodniu portEl poleca: debatę wokół architektury i 2. urodziny parkrun

Jest poniedziałek (5 czerwca), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

W ramach wystawy RETROWERSJE: SOBIE MIESZKANIA – MIASTU STARÓWKĘ, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki razem z Centrum Sztuki Galeria EL zapraszają na debatę, która odbędzie się w środę (7 czerwca), o godz. 18 w Galerii EL.

Elbląg jest jedną z ponad 70 miejscowości w Polsce, które organizują parkrun, czyli cykl cosobotnich spotkań dla osób, które lubią się ruszać i wspólnie spędzać czas na rekreacji. Do pokonania jest zawsze 5 km. Nieważne jak: biegiem, spacerem, z kijkami, z psem, z wózkiem. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział. W sobotę (10 czerwca) niezmiennie ruszy kolejny bieg, będzie to jego 108. edycja i to urodzinowa! Uczestnicy będą świętować już drugie urodziny tej inicjatywy. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach.