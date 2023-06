W tym tygodniu portEl poleca: Dni Elbląga, plener fotograficzny i wernisaż

Jest poniedziałek (19 czerwca), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

We wtorek (20 czerwca) o godz. 18 w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu odbędzie się Koncert Galowy BROADWAY 2023. Podczas gali będzie można podziwiać występy w wykonaniu młodszych i starszych tancerzy w różnych formach tańca, takich jak: Balet, Acro Dance, Taniec ze wstążką, Latino, Taniec towarzyski, Taniec Nowoczesny, Taniec Współczesny.

W środę (21 czerwca) z okazji minionego Święta Muzyki w Przystani Grupy Wodnej o godz. 19:30 odbędą się warsztaty z robienia wianków, zaś o godz. 22 wystartuje EŚM na wodzie (pływająca muzyka, puszczanie wianków na rzekę).

„Żuławskie Inspiracje” to wystawa będąca materializacją artystycznego zachwytu. Jest hołdem dla urzekającej przyrody i mało znanej historii Żuław. Zobaczymy rysunki, obrazy i tkaniny artystyczne, wykonane przez utalentowaną grupę ośmiu artystów. Wernisaż wystawy rozpocznie się w czwartek (22 czerwca) o godz. 18 w Galerii Laboratorium.

23-25 czerwca to czas kolejnych Dni Elbląga. Wystąpią m. in. Marek Piekarczyk, Kalwi & Remi, Martyna Gąsak, Oskar Cyms czy EOK. Sporo ma dziać się na wodzie, między innymi wyścigi smoczych łodzi. Szczegóły zbliżających Dni Elbląga można znaleźć na plakacie.

Tegoroczna, jubileuszowa 10 edycja Dni Otwartych Żuławskich Zabytków odbędzie się w sobotę i niedzielę (24 i 25 czerwca). Wśród licznych atrakcji, jakie przewidzieli organizatorzy, będzie można odwiedzić m.in. jedne z najpiękniejszych domów podcieniowych na Żuławach w Trutnowach i Marynowach.

Jeszcze w weekend 24-25 czerwca, w trakcie tegorocznych Dni Elbląga na elblążan i turystów odwiedzających Bibliotekę Elbląską czekać będzie cała masa atrakcji. Sprawdźcie grafik i zaplanujcie czas na wizytę w bibliotece.

W ramach wystawy RETROWERSJE: SOBIE MIESZKANIA – MIASTU STARÓWKĘ Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki razem z Centrum Sztuki Galerią EL zapraszają niedzielę (25 czerwca) o godz. 12 na Retrowersyjny plener fotograficzny z Dominikiem Żyłowskim. Plener wystartuje spod Galerii EL.

Miłego tygodnia!