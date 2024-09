W tym tygodniu portEl poleca: Dni Seniora, spektakl komediowy i Future Frombork Festival

Jest poniedziałek (16 września), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Od poniedziałku (16 września) w Elblągu trwają Dni Seniora. Dzisiaj uczestnicy przemaszerowali przez centrum, odbierając symboliczne klucze do miasta i uczestnicząc w festynie na placu Jagiellończyka. W najbliższych dniach nie zabraknie spotkań, warsztatów i wielu innych zajęć. My szczególnie polecamy zajęcia sportowe. Szczegółowy program Dni Seniora znajdziecie tutaj.

Także w poniedziałek w swoje progi zaprasza Biblioteka Elbląska. O godz. 18 w Sali u Świętego Ducha rozpocznie się spotkanie z Kamilem Janickim, autorem książek, m.in. „Warcholstwo” o polskiej szlachcie i „Pańszczyzna” o losach polskiego chłopa. To ciekawa propozycja szczególnie dla miłośników historii. Wstęp wolny

Wcześniej, bo o godz. 17.30, na spotkanie z aktorem Michałem Malinowskim zaprasza Teatr im. Aleksandra Sewruka. To artysta, który podróżuje po całym świecie, łącząc swoją pasję do aktorstwa z miłością do przygód. Ma na swoim koncie role, w tym główne, w kolumbijskich filmach. Jak sam mówi, filmy do castingów nagrywa na łódce i na bezludnych wyspach, a później szuka Wi-Fi, aby je wysłać. Wstęp za symboliczną złotówkę.

Wtorek (17 września) zapowiada się filmowo. Kino Światowid zaprasza o godz. 12 i 18 na pokazy filmu „Picasso. Buntownik w Paryżu”. Reżyser skupia się na latach spędzonych przez Picassa w kipiącym twórczą energią Paryżu, który stał się drugim domem pochodzącego z Malagi malarza.

Komediowy spektakl w wykonaniu Teatru improwizowanego Klancyk, inspirowany biografią Witolda Gombrowicza, czeka na widzów w środę (18 września, godz. 18) w Bibliotece Elbląskiej. Aktorzy wraz z Klementyną Suchanow, autorką biografii Witolda Gombrowicza, “zagrają” Gombrowiczem i motywami z jego dzieł. Po raz pierwszy wystąpią wspólnie właśnie w Elblągu. Na wydarzenie obowiązują wejściówki do odbioru w Bibliotece. .

Miłośników literatury zapraszamy także w środę na godz. 17 do Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej (ul. Świętego Ducha), gdzie swoje spotkanie autorskie będzie miała Wioletta Piasecka. Będzie promować swoją najnowszą książkę pt. "Sekret bibliotekarki", poruszającą ważny temat uzależnienia od alkoholu i jego wpływu na życie głównej bohaterki. Wstęp wolny.

Z kolei na randkę... ze sztuką osoby powyżej 60. roku życia zaprasza Galeria EL. W godz. 13-15 w środę (18 września) odbędą się warsztaty, na których organizatorzy przywołają, a następnie utrwalą i uchronią przed zapomnieniem ulubione wspomnienia, np. te związane z wizytami w Galerii EL lub minionych wakacji. Obowiązują wcześniejsze zapisy, a szczegóły tutaj.

W piątek, 20 września, na Kosmiczne atrakcje zaprasza Frombork. W godz. 11-20 odbędzie się tutaj Future Frombork Festival, podczas którego organizatorzy zapewnią uczestnikom atrakcje w postaci prezentacji polskich firm, które podbijają kosmos, unikalnych i opracowanych specjalnie na potrzeby festiwalu kompozycji muzycznych, najnowszej kolekcji mody nawiązującego swą tematyką do badań przestrzeni kosmicznej. Goście festiwalu będą też mogli bezpłatnie przez cały dzień zwiedzać Muzeum Mikołaja Kopernika i zabytkowe obiekty Wzgórza Katedralnego, wieżę obserwacyjną, a także skorzystają ze stref gastronomicznych i stref relaksu. Więcej tutaj

Piątkowy wieczór w Elblągu warto za to spędzić na spektaklu muzycznym „Schaefferowskie Deliberacje”, które rozpocznie się o godzinie 19 w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych. Spektakl w reżyserii Magdaleny Małeckiej-Wippich to nie tylko koncert, ale również interaktywna wędrówka, która zaprasza publiczność do współudziału w procesie twórczym. Wstęp wolny.

W sobotę, 21 września, do parku Kajki zaprasza Centrum Sztuki Galeria EL. W godz. 11-13 odbędą się tam warsztaty rysunkowe „Szkice w formie”, podczas których uczestnicy dowiedzą się, jakie są zasady prawidłowego wykonywania szkiców i tworzenia harmonijnych kompozycji. Następnie zmierzą się z twórczym wyzwaniem – wykonaniem własnej pracy rysunkowej, w której główną rolę odegra Forma Przestrzenna. Obowiązują zapisy, a szczegóły tutaj.

Najbliższy weekend zakończy koncert w Bibliotece Elbląskiej, na który zaprasza Stowarzyszenie Co Jest? Na finał Elbląskiego Święta Muzyki w niedzielę o godz. 18 wystąpi grupa Jazzpospolita, łącząca jazz z ambientem, elektroniką i minimalizmem. To gratka przede wszystkim dla miłośników muzyki przestrzennej, nastrojowej, pobudzającej wyobraźnię. Wstęp wolny.