W tym tygodniu portEl poleca: Elbląg na dużym ekranie i wystawę fotografii

Jest poniedziałek (27 lutego), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia.

W środę (1 marca) odbędzie się kolejny seans z cyklu „Elbląg na dużym ekranie”. Bohaterami najbliższego spotkania będą dwie postaci z dwóch różnych epok: Mieczysław Łabęcki – ostatni w Polsce retman, który latem ubiegłego roku przyprowadził do Elbląga flis Kanałem Elbląskim oraz Marian Wieleżyński, inżynier chemik z czasów II Rzeczpospolitej, twórca pierwszych na świecie instalacji do eksploatacji gazu ziemnego. Wstęp wolny.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza w środę (1 marca) na godz. 18 na wernisaż wystawy fotografii Mariana Lubawskiego pt. „My Ludzie Ziemi''. Wstęp wolny.

Festyn w wodzie to ciekawa alternatywa na spędzenie wolnego popołudnia. Centrum Rekreacji Wodnej zaprasza w piątek (3 marca) całe rodziny na wyjątkowy, piątkowy wieczór w basenie. Dla najmłodszych będą przygotowane ciekawe wyzwania, a dorośli także nie zaznają nudy.

W sobotę (4 marca) o godz. 9, jak co tydzień, wystartuje parkrun, czyli cykl spotkań dla osób, które lubią się ruszać i wspólnie spędzać czas na rekreacji. Do pokonania jest zawsze 5 km. Nieważne jak: biegiem, spacerem, z kijkami, z psem, z wózkiem. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji.

Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu zaprasza w weekend (4-5 marca) na warsztaty kreatywne z artystą. Warsztaty poprowadzi artysta Paweł Błęcki, którego prace prezentowane są w Krużganku na wystawie pn. „Własnoręcznie”. Na warsztatach wspólnie przygotujemy kinetyczną ozdobę o nazwie “Pająk dobrej wróżby” inspirowaną tradycyjnym rękodzielnictwem ozdobnym.

Tylko do końca lutego w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu można obejrzeć blisko 80 zdjęć czytelników portElu, wyróżnionych w konkursie „Fotka Miesiąca”. To one pokazują piękno Elbląga i regionu, promując naszą „małą ojczyznę”.

Miłego tygodnia!