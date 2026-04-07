W tym tygodniu portEl poleca: festiwal animacji i sesja jazzowa

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? zaprasza na tradycyjne wiosenne spotkania z filmem animowanym w ramach O!PLA - 14. Ogólnopolskiego Festiwalu Animacji. Po raz pierwszy w Elblągu do programu dla dorosłych dołącza program dziecięcy. Harmonogram wydarzenia jest tutaj, start festiwalu 8 kwietnia.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zaprasza serdecznie na uroczystą prezentację oryginału Aktu Lokacyjnego Elbląga z 10 kwietnia 1246 roku, która odbędzie się w czwartek, 9 kwietnia o godzinie 17 w Budynku Gimnazjum.

Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki zaprasza na pierwszą sesję jazzową do Klubu Środowisk Twórczych Krypta już 9 kwietnia. Po raz pierwszy w klubie zagra saksofonistka altowa Milena Handszu. Wraz z nią zaimprowizują: Dawid Kamiński – pianino,Kamil Hajduk – kontrabas i Michał Korsak - perkusja. Start o godz. 19, wstęp wolny.

W piątek, 10 kwietnia, o godzinie 17 w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu odbędzie się finisaż elbląskiej prezentacji wystawy „Przemiany. Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur 1945-2025”, przygotowanej przez Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie.

Trwają zapisy na Kwietniowy Bieg na 6 Łap. Odbędzie się on wyjątkowo w 2 sobotę miesiąca - 11 kwietnia o godzinie 11 w elbląskim schronisku OTOZ Animals na ul. Królewieckiej 233. Organizatorzy zapraszają Was na spacer z cudownymi psami ze schroniska.

Również 11 kwietnia 2026 w Elblągu odbędzie się 1 Runda Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Okręgu – impreza dla miłośników motoryzacji i orientacji w terenie. Rozpoczęcie wydarzenia zaplanowane jest przy salonie samochodowym przy ul. Nowodworskiej 46. Harmonogram zmagań w linku.

Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!