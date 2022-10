W tym tygodniu portEl poleca: grę miejską i targi skamieniałości

Jest poniedziałek (24 października), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia tego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym oraz Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" zapraszają na wystawę poplenerową kl 4LP oraz wystawę pracowni rysunku i malarstwa. Na wystawie zostaną zaprezentowane prace powstałe na plenerze malarskim, który odbył się w Elblągu i okolicach oraz prace uczniów stworzone na przełomie lat 2021/2022 w pracowni rysunku i malarstwa. Wernisaż wystawy, odbędzie się w środę (26 października) o godz. 18 w Galerii Nobilis i II piętrze CSE "Światowid".

Biblioteka Elbląska zaprasza do udziału w grze miejskiej pn. „Nonet Nitschmanna. Panika przed koncertem”. Uczestnicy wcielą się w postać XIX-wiecznego animatora życia muzycznego i wyruszą w poszukiwanie muzyków rozproszonych w różnych lokalizacjach Elbląga. Gra odbędzie się w sobotę (29 października) o godz. 10. Tematem przewodnim gry będą poszukiwania elbląskich muzyków ukrytych w różnych punktach na mapie Elbląga.

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza w sobotę (29 października) o godz. 16 na performance Katarzyny Pastuszak pt. “Obsiew #2”. Jest to wydarzenie w ramach wystawy ”Drapieżne serca”. To drugie działanie z cyklu osobistych rytuałów odbudowujących i użyźniających, w których artystka opracowuje fragmenty osobistej herstorii, fragmenty ciała-nie-pamięci.

Elbląg jest jedną z ponad 70 miejscowości w Polsce, które organizują parkrun, czyli cykl cosobotnich spotkań dla osób, które lubią się ruszać i wspólnie spędzać czas na rekreacji. Do pokonania jest zawsze 5 km. Nieważne jak: biegiem, spacerem, z kijkami, z psem, z wózkiem. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział. W tę sobotę (29 października) ruszy kolejny bieg, tym razem w halloweenowym wydaniu. Akcenty okolicznościowe mile widziane!

Zobaczy na żywo okazy muzealne z całego świata! Niezwykłe minerały surowe i oszlifowane do nabycia. Podczas targów minerałów, skamieniałości i biżuterii przeniesiesz się do filmu Jurassic Park i ujrzysz na własne oczy, a wręcz będziesz mieć na wyciągnięcie ręki: kości dinozaurów, zęby rekinów, zęby dinozaurów i wiele więcej skamieniałości sprzed milionów lat! Sobota i niedziela (29-30 października), Hala MOSiR, Al. Grunwaldzka 135.

Miłego tygodnia!