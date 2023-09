W tym tygodniu portEl poleca: Jump&Run, Rak w Bibliotece i zawody na lotnisku

Jest poniedziałek (4 września), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Dziś (4 września) w Bibliotece Elbląskiej odbędzie się druga edycja warsztatów z selfpublishingu, podczas których uczestnicy zaprojektują i wydrukują zina o tematyce astronomicznej. Dwudniowe warsztaty odbędą się (poniedziałek-wtorek) w godz. 15-19. Warsztaty są bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona.

Entuzjastów druku i historii zainteresują warsztaty drukarskie, które odbędą się w zabytkowych wnętrzach Biblioteki Elbląskiej przy ul. św. Ducha 3-7 w dniach: 6 i 7 września. Obowiązują zapisy.

W piątek (8 września), o godz. 18 Biblioteka Elbląska zaprasza do sali „U św. Ducha” na spotkanie z Radkiem Rakiem, autorem o niezwykłej wyobraźni, laureatem Nagrody Literackiej „Nike” za książkę „Baśń o wężowym sercu”, którego najnowsza książka pt. „Agla” zdobyła serca czytelników w różnym wieku. Wstęp wolny.

W najbliższą sobotę (9 września) w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu odbędzie się czwarta edycja projektu „Refleksy”. Z tej okazji do naszego miasta przyjadą uznani artyści – graficy z Polski i zagranicy, aby wspólnie prezentować swoje prace, dyskutować, ale także dzielić się swoją wiedzą, prowadząc wykłady i warsztaty dla mieszkańców.

W dniach 9-10 września na płycie lotniska Aeroklubu Elbląskiego, odbędą się III Mistrzostwa Polski Modeli Oldtimer.

W niedzielę (10 września) odbędzie się druga edycja Bażantarnia Jump&Run w Elblągu. Miejsc na bieg przez dmuchane przeszkody jest już coraz mniej, zatem zachęcamy do jak najszybszych zapisów. Zwłaszcza, że jest to impreza dla każdego. Dzieci pobiegną dla frajdy, a dorośli mogą powalczyć o nagrody.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu. Miłego tygodnia!