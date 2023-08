Dzieci dla „Jump”, dorośli dla „Run”

Już 10 września odbędzie się druga edycja Bażantarnia Jump&Run w Elblągu. Miejsc na bieg przez dmuchane przeszkody jest już coraz mniej, zatem zachęcamy do jak najszybszych zapisów. Zwłaszcza, że jest to impreza dla każdego. Dzieci pobiegną dla frajdy, a dorośli mogą powalczyć o nagrody.

Bażantarnia Jump&Run zyskała wielu sympatyków, którzy od dawna czekali na kolejne spotkanie z wielkimi dmuchanymi przeszkodami. Taka szansa zdarza się tylko raz w roku. Warto ją wykorzystać i mowa tu o tych najmłodszych, jak i dorosłych.

Dzieci i młodzież, 6-16 lat, mogą sami pokonać 6 dmuchanych przeszkód, w ramach Biegu Junior. Wystartują oni w dwóch oddzielnych kategoriach wiekowych: 6-10 i 11-16, a więc jest to dla nich bezpieczna forma. Na 1,5 km trasie spotkają wyjątkowe zamki, zjeżdżalnie i inne dmuchane atrakcje. Bażantarnia stanie się największym parkiem rozrywki w mieście, zapewniając wesołą zabawę dla wszystkich uczestników. Wpisowe na Bieg Junior to 40 zł.

Warto także przypomnieć o Biegu Family. Jest to wspólna zabawa rodzica lub opiekuna, razem z dzieckiem. Start w parach to znakomita frajda i możliwość zmierzenia się z 6 dmuchanymi przeszkodami. Wpisowe to 60 zł (dorosły + dziecko).

A gdy swoją przygodę zakończą najmłodsi, na trasę wyruszy starsza młodzież i dorośli, w ramach Biegu Classic. Dla nich trasa będzie bardziej wyczynowa, bo mająca 2,5 km. 9 dmuchanych przeszkód to idealne urozmaicenie klasycznych biegów. Start w niewielkich grupach pozwoli na swobodne pokonanie dystansu i walkę o nagrody, ponieważ będzie pomiar czasu. Możemy połączyć więc zabawę z rywalizacją z innymi. Wpisowe to 50 zł.

Zgłoszenia do Biegu Classic, Biegu Junior oraz Biegu Family przyjmowane będą do 6 września za pośrednictwem strony internetowej elektronicznezapisy.pl. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i zaksięgowaniu opłaty startowej zawodnik będzie umieszczony na liście uczestników. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowy medal. Szczegóły dotyczące zapisów, opłat czy limitów są dostępne w regulaminie tutaj.

Imprezą towarzyszącą zawodom Bażantarnia Jump&Run będzie festyn pod hasłem „Wybierz sport, nie nałogi”, podczas którego swoją ofertę zaprezentują elbląskie kluby sportowe. Wtedy to zaprezentują swoją ofertę dla mieszkańców, a także przygotują różne konkursy sprawnościowe. Będzie to okazja, aby wybrać najlepszą dla siebie dyscyplinę i rozpocząć treningi.

Sponsorami wydarzenia są m.in.: Studio Łazienkowe Awangarda, Centrum Handlowe Ogrody.

Organizatorami Bażantarnia Jump&Run są Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Elbląga Witold Wróblewski.