W tym tygodniu portEl poleca: koncert EOK, festiwal słowa i półmaraton

Jest poniedziałek (14 marca), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia.

Jak kształtował się gust muzyczny Polaków? Dlaczego Polacy pokochali disco polo? Kto po odwilży gomułkowskiej sprzedał najwięcej płyt? O tych i innych wątkach będzie można porozmawiać z prof. Mirosławem Pęczakiem podczas spotkania w Bibliotece Elbląskiej, które odbędzie już dziś (14 marca), o godz. 18:00.

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu zaprasza na warsztaty, podczas których będzie można wykonać drewnianą skrzynkę ręcznie malowaną i zdobioną techniką decoupage. Taka skrzynia jest idealna do kwiatów, może być wspaniałą dekoracją ogrodu, tarasu czy balkonu. Warsztaty rozpoczną się o godzinie 18, w piątek (18 marca). Obowiązują zapisy.

Już w sobotę (19 marca), rozpocznie się XXIV edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa „…czy to jest kochanie?”. Festiwal niezmiennie jest połączeniem, można wręcz powiedzieć swoistą fuzją wartościowego słowa i naprawdę dobrej muzyki. Doceniają to uczestnicy, którzy bardzo licznie zgłosili się do tegorocznej edycji. Ich zmagania oceniać będzie znamienite jury. Bilety do nabycia online.

W niedzielę (20 marca), w Elblągu odbędzie się VI Wiosenny Półmaraton Elaktywnych. Na uczestników czeka dystans 7 i 21 km (trzy pętle po Bażantarni), rywalizacja sztafet oraz marsz nordic walking (7 km). Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal, numer i pakiet startowy, a na mecie będzie czekał regeneracyjny posiłek. Zapisy online potrwają do 17 marca.

Muzycy Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, już w niedzielę (20 marca), podążą śladami kompozytorskich klasyków przez wielkie “K” - Józefa Haydna i Franza Schuberta. Uczynią to pod batutą znakomitego dyrygenta, od lat stanowiącego kulturalny pomost między Polską i Brazylią - José Marii Florêncio. W roli solisty Adam Krzeszowiec, wiolonczelowy wirtuoz, znany europejskim melomanom od Londynu po Genewę. Wiolonczelowa wiosna nadejdzie już w niedzielę (20 marca), o godzinie 18:00 w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu.

Miłego tygodnia!