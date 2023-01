W tym tygodniu portEl poleca: koncert kolęd, wernisaż i parkrun

Jest poniedziałek (16 stycznia), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Chór Cantata oraz Zespół Państwowych Szkół Muzycznych zapraszają na na koncert kolęd, pastorałek oraz utworów świątecznych. W repertuarze a capella zaprezentują się Elbląskie Chóry. Koncert odbędzie się w środę (18 stycznia) o godz. 18 w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych. Wstęp wolny.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza w środę (18 stycznia) na godz. 18 na wernisaż wystawy pt. „Kiedy pamięć w kawałkach błądzi i szuka całości”. Będzie to wystawa artysty spod Iławy Rafała Szulca, który zaprezentuje swój świat rzeźby. Wstęp wolny.

Po kilkunastoletniej przerwie Ukraiński Chór Męski "Żurawli" ponownie wystąpi w Elblągu. Chór tworzą mężczyźni wywodzący się z mniejszości ukraińskiej w Polsce oraz migranci przybyli w ostatnich latach z Ukrainy. Koncert odbędzie się w sobotę (21 stycznia) o godz. 18 w Cerkwi Greckokatolickiej pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Elblągu, przy ul. Traugutta 40. Wstęp wolny.

W tę sobotę (21 stycznia), jak co tydzień wystartuje parkrun, czyli cykl spotkań dla osób, które lubią się ruszać i wspólnie spędzać czas na rekreacji. Do pokonania jest zawsze 5 km. Nieważne jak: biegiem, spacerem, z kijkami, z psem, z wózkiem. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji.

Miłego tygodnia!