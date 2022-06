W tym tygodniu portEl poleca: koncerty, biegi i festyn charytatywny

Jest poniedziałek (13 czerwca), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia tego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Podaruj Uśmiech to koncert dedykowany uchodźcom z Ukrainy i mieszkańcom, którzy otworzyli swoje serca i pomagają tym w potrzebie. Będzie taniec, śpiew, muzyka i piękne ludowe stroje. Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Dumka” oraz Zespołu Wokalnego „Żurawka” już we wtorek (14 czerwca) o godzinie 17, w muszli koncertowej w Bażantarni. Szczegóły na Facebooku Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego.

Filia biblioteczna “Lokomotywa” przy ul. Ogólnej zaprasza dzieci w wieku 6-7 lat na kreatywne zajęcia łączące literaturę dla dzieci i najsłynniejsze klocki świata – klocki Lego, które odbędą się we wtorek (14 czerwca), o godz. 16:00. W programie zajęć głośne czytanie na ekranie, zabawy ruchowe, interaktywne oraz Lego Wyzwanie zainspirowane czytanym tekstem. Obowiązują zgłoszenia.

W sobotę (18 czerwca) żywa muzyka zabrzmi w miejscach, gdzie zwykle jej nie słyszymy. Rano mariażu jazzu i elektroniki grupy Ńoko posłuchają bywalcy Targowiska Miejskiego, a wieczorem jazz, z odrobiną rocka i psychodelii zawita pod "Grotę" w parku Planty w ramach cyklu „Miasto.Gramy” Stowarzyszenia Kulturalnego Co Jest?

Chcesz ścigać się w pięknych okolicznościach leśnej przyrody? Zapisz się na kolejną edycję rowerowej imprezy Bażantarnia XC. Będą atrakcyjne trasy i wiele kategorii. Także dla dzieci. Start w niedzielę (19 czerwca). Podczas imprezy przygotowane będą trasy dla dzieci oraz dla młodzieży i dorosłych. Obowiązują zapisy, a udział jest bezpłatny. Po zawodach, na polanie z wiatami, wystartuje bieg charytatywny i festyn. Celem imprezy jest pomoc kpr. Adamowi Chmieleckiemu, który walczy z nowotworem. Start o godzinie 12:30.

W niedzielę (19 czerwca) o godzinie 14, w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Toruńskiej 60 w Malborku, odbędzie się charytatywny bieg i marsz dla Kacpra. Celem akcji jest pozyskanie środków finansowych na delfinoterapię.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach.