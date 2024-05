W tym tygodniu portEl poleca książkowe, filmowe i muzyczne wydarzenia

Może już po majówce, ale spróbujemy nieco się pocieszyć i sprawdzimy, co się będzie działo w Elblągu w najbliższych dniach. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

W środę, 8 maja wraca cykl Elbląg na dużym ekranie. Co nas czeka tym razem? Elbląskie muzeum dawniej i dziś! Podczas kolejnego seansu wyświetlone zostaną filmy i kroniki pokazujące zarówno przedwojenne jak i obecne muzeum. Wydarzenie odbędzie się jak zawsze w Kinie Światowid, jak zawsze obowiązuje wstęp wolny. Więcej tutaj.

Od 8 do 15 maja obchodzimy Tydzień Bibliotek, w związku z którym odbędzie się naprawdę sporo wydarzeń. Tydzień Bibliotek ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Tegoroczna edycja Tygodnia Bibliotek odbywa się pod hasłem „Biblioteka – miejsce na czasie”, jej szczegółowy harmonogram można znaleźć tutaj.

W czwartek, 9 maja czeka nas kolejny wernisaż w Centrum Sztuki Galerii EL: "Wyzwalacze" Filipa Kampki.

"Wystawa ta, to nie tylko odkrywanie własnej pamięci wizualnej, ale także osobista podróż każdego z nas w głąb prywatnych doświadczeń. Dzięki Wyzwalaczom Filipa Kampki mamy możliwość wyłowienia wspomnień ukrytych w indywidualnych przeżyciach" – czytamy w zapowiedzi wystawy.

Również w czwartek odbędzie się kolejny seans w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Tym razem miłośnicy kina wezmą na warsztat "Czerwone niebo" Christiana Petzolda. Więcej tutaj.

Zahaczmy już też o weekend, chociaż o nim jak zawsze więcej opowie wkrótce nasza Kasia. W piątek, 10 maja w Galerii El rozpoczyna się cykl koncertów Nawa AKUKU. Rozpocznie go Robert Furs: "Muzyk solowy, akordeonista Robert Furs przedstawi zupełnie nowe, nieoczekiwane brzmienia swojego instrumentu w elektro akustycznym koncercie. Sięgając po zupełnie nowy, skomponowany przez siebie repertuar z płyty Electric Radiator artysta zabierze uczestników w swoją muzyczną podróż" – zachęcają organizatorzy.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach.