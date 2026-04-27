W tym tygodniu portEl poleca: majówka, spotkania autorskie, warsztaty

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń. Przed nami majówka!

27 kwietnia o godz. 17 w Bibliotece Elbląskiej odbędzie się promocja XXXIV tomu Rocznika Elbląskiego. To wydawnictwo zawierające artykuły o dawnej, jak i nowszej historii regionu. Podczas spotkania laudację wygłosi dr Aleksandra Girsztowt-Biskup. Wstęp wolny.

Również 27 kwietnia o godz. 18 biblioteka zaprasza miłośników historii naszego miasta do filii bibliotecznej Pozytywka przy al. Piłsudskiego 17 na prelekcję pana Tomasza Stężały pt. „Czy pomnik Hermanna Balka powinien wrócić do Elbląga?”. Wstęp wolny.

28 kwietnia o godz. 16 odbędą się kolejne warsztaty Artystycznego Poruszenia, tym razem poświęcone rysunkowi intuicyjnemu. Spotkanie odbędzie się w sali im. S. Gierszewskiego w Bibliotece Elbląskiej przy ul. św. Ducha 3-7. Obowiązują zapisy.

Również 28 kwietnia o godz. 18 w Bibliotece Elbląskiej odbędzie się spotkanie z Aleksandrą Murphy – Elblążanką, autorką książki „Samodyscyplina miłości”, w której opisuje składającą się z dziesięciu kroków autorską metodę pracy nad sobą.

1-3 maja na elbląskiej starówce odbędzie się patriotyczna majówka. Wystąpi m.in. Dawid Kwiatkowski. Pełny program tutaj. W programie m.in zlot kabrioletów, kiermasz rękodzieła, Magiczna Brama Czasu dla najmłodszych.

Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Elblągu i Biblioteka Elbląska im. C. Norwida zapraszają na spektakl muzyczny Teatru Czwarte Miasto pt. „Sto lat! Sto lat! polskiej piosenki”, który opiera się na przebojach muzyki polskiej z ostatnich stu lat w nowoczesnych, autorskich aranżacjach. Koncert odbędzie się w sobotę, 2 maja o godz. 18 w sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej. Wejściówki upoważniające do uczestnictwa będą do odbioru od 15 kwietnia, liczba ograniczona, szczegóły tutaj.

Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!