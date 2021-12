W tym tygodniu portEl poleca: naukę jazdy na łyżwach, wernisaż i wigilię w Tolkmicku

Jest poniedziałek (13 grudnia), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Teatr im. A. Sewruka wraz z Elbląskim Towarzystwem Kulturalnym jeszcze dziś (13 grudnia), zaprasza na przedostatnie w tym roku spotkanie z aktorami przy stoliku. Mrożek po raz trzeci. I zapewne nie ostatni, bo ten geniusz nigdy się nie nudzi. 13 grudnia to data szczególna, z tej okazji teatr chciałby przypomnieć tekst, który nader dobrze wpisuje się w historię drogi do wolności. Na scenie zobaczymy Artura Hauke i Piotra Szejna. Wstęp: 5zł.

Trwa kolejny sezon na lodowisku Helena, w trakcie którego można rozpocząć lub kontynuować naukę jazdy na łyżwach. Z tej okazji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na zajęcia nauki jazdy na łyżwach. Wszyscy, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z lodowiskiem lub poprawić swoje umiejętności, będą mogli to zrobić. Zajęcia z instruktorem odbywają się na w każdy wtorek o godzinie 18. W ćwiczeniach mogą uczestniczyć zarówno dzieci, jak i dorośli. Cotygodniowe zajęcia poprowadzi Zuzanna Ziemińska, profesjonalna trenerka łyżwiarstwa, która na co dzień szkoli łyżwiarzy figurowych w klubie UKS Szóstka Elbląg.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, zaprasza w środę (15 grudnia) o godzinie 18:00, na wyjątkowe wydarzenie - wernisaż wystawy obrazów Adriana Kiszka. Twórczość Adriana Kiszka będziemy mogli podziwiać w Galerii na Balkonach CSE ,,Światowid". Wydarzeniu towarzyszyć będzie spotkanie autorskie z artystą. Całość uświetni koncert Piotra Surdykowskiego. Wstęp wolny.

Burmistrz Tolkmicka zaprasza na spotkanie wigilijne „Wigilia pod tolkmickim niebem”, które rozpocznie się 18 grudnia o godzinie 16.00. W programie m.in. koncert kolęd w wykonaniu lokalnych zespołów oraz dzieci i młodzieży z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tolkmicku, degustacja potraw wigilijnych, zdobienie pierników, kiermasz świąteczny i wiele innych.

Przypominamy również, że w miniony piątek ruszył kolejny sezon na Torze Kalbar. W okresie zimowym miejsce to zmienia swoją specyfikę i staje się największym otwartym lodowiskiem w mieście. Jest to bezpieczna przestrzeń dla każdego fana łyżew. Dzieci mogą bowiem skorzystać z zewnętrznego, wolniejszego toru, na którym obowiązywać będzie spokojna jazda, idealna do nauki tej dyscypliny. Ci, którzy są bardziej doświadczeni i szybciej jeżdżą na łyżwach, pojadą na torze wewnętrznym. W naszym konkursie mamy do wygrania podwójne wejściówki na tor!

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach a jeżeli coś jeszcze wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy. Miłego tygodnia!