W tym tygodniu portEl poleca: naukowy piknik, finał Salonu Elbląskiego i Ogrody Polityki

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

Wtorek (2 września)

Kolejna odsłona cyklu wtorkowego kina dla dorosłych w Kinie Światowid już o godzinie 12. Tym razem do obejrzenia film „Pan Olbrychski” – podsumowanie życia prywatnego i kariery Daniela Olbrychskiego w 80 rocznicę jego urodzin.

Środa (3 września)

O godz. 17 Regioteka zaprasza (I p. Biblioteki Elbląskiej) na spotkanie wokół wydanej niedawno książki dra Piotra Paluchowskiego „Od astrologii i astromedycyny do popularyzacji nauki. Wiedza o niebie w drukach kalendarzowych Prus Królewskich (XVI–XVIII)”, w której jest mowa także o drukach znajdujących się w zbiorach zabytkowych Biblioteki Elbląskiej. Wstęp wolny.

Czwartek (4 września)

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza o godz. 17 na finisaż 33. Salonu Elbląskiego. Podczas wydarzenia wręczone zostaną dwie nagrody towarzyszące wystawie: publiczności i rady programowej. Szczegóły w linku.

Piątek (5 września)

Rozpoczynają się Ogrody Polityki. Impreza potrwa do niedzieli, 7 września. Cały program znajdziecie w tym linku.

17:00 – Kanon lektur czy kanon kultury? – panel dyskusyjny

prowadzenie: red. Mirosław Pęczak / Tygodnik POLITYKA

goście: prof. Izolda Kiec, prof. Grzegorz Leszczyński

Sala „U św. Ducha”, Biblioteka Elbląska

wstęp wolny

19:30 – Koncert: Łona x Konieczny x Krupa + support: Senny

Dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego

wydarzenie biletowane

Sobota (6 września)

Wrześniowy Bieg na 6 Łap. odbędzie się w sobotę o godzinie 11 w elbląskim schronisku OTOZ Animals na ul. Królewieckiej 233. Zapraszamy, jak zawsze, w pierwszą sobotę miesiąca do sprawienia frajdy w postaci spaceru naszym schroniskowym czworonogom. Informacje o tym jak się zapisać oraz szczegóły biegu znajdziecie w tym linku.

Między godziną 11 a 16 teren EPT (Elbląg, ul. Sulimy 1) wypełni się interaktywnymi stanowiskami, doświadczeniami i atrakcjami, które sprawią, że każdy, od najmłodszych odkrywców po dorosłych pasjonatów, znajdzie coś dla siebie. Szczegółowy program pikniku naukowego znajdziecie w tym linku.

Ogrody Polityki

17:00 – Wszystkie nasze traumy, czyli jak przeszłość determinuje nam przyszłość – panel

dyskusyjny;

prowadzenie: red. Karolina Lewicka / Radio TOK FM

goście: prof. Michał Bilewicz, prof. Przemysław Czapliński

Sala „U św. Ducha”, Biblioteka Elbląska

wstęp wolny

19:30 – Koncert: Lech Janerka

Dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego

wydarzenie biletowane

21:00 – Spektakl: "Silence – Cisza w Troi" – Teatr Biuro Podróży

Plac przy Moście Niskim, Bulwar Zygmunta Augusta

wstęp wolny

Niedziela (7 września)

O godz. 10 w Bażantarni wystartuje impreza Jump&Run. Link do zapisów.

Ogrody Polityki

16:00 – Rozmowy przyżyciowe o słowach i ludziach – spotkanie autorskie z Pawłem Sołtysem

prowadzenie: red. Bartek Chaciński / Tygodnik POLITYKA

Sala „U św. Ducha”, Biblioteka Elbląska

wstęp wolny

Czytanie performatywne prozy autora – aktorzy Teatru im. Sewruka

17:00 – Koncert Brass Federacja

Start: Brama Targowa, przemarsz przez Stare Miasto

wstęp wolny

18:00 – Jazz Band Młynarski-Masecki

Dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego

wydarzenie biletowane

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!