W tym tygodniu portEl poleca: nocny bieg, spotkanie autorskie i międzynarodową wystawę

Kolejny tydzień, kolejne atrakcje. Co nas czeka w najbliższych dniach? Spieszymy, by Wam o tym powiedzieć.

Wtorek (24 września)

Dobrze zacząć ten tydzień na wesoło, a można to zrobić idąc na stand-up Damiana Skóry, który odbędzie się we wtorek w restauracji Myśliwska w Bażantarni o godz. 20. Bilet - 40 zł, do nabycia na stronie kupbilecik.pl.

Czwartek (26 września)

Galeria El zaprasza na wyjątkową, międzynarodową wystawę Mail Art, której głównym bohaterem będzie związany z Elblągiem Paweł Petasz, malarz, grafik i plastyk. Prace na wystawę wysyłane były aż ze 109 miejsc na świecie. Wernisaż odbędzie się 26 września o godz. 18, a sama wystawa potrwa do 17 listopada.

Również o godz. 18 w filii bibliotecznej Kostka na Zawadzie rozpocznie się spotkanie z Olgą Rudnicką, autorką komedii kryminalnych. Premiera jej najnowszej książki już 22 października. Wstęp na spotkanie wolny.

Sobota (28 września)

Elbląska Orkiestra Kameralna zaprasza na koncert „Smyczkowe dialogi mistrzów”, który rozpocznie się o godz. 19 w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych. W roli dyrygenta Thomas Kalb, który poprowadzi publiczność przez dzieła Felixa Mendelssohna-Bartholdy’iego i Richarda Straussa. Bilety: 50 zł normalny / 40 zł ulgowy / 25 zł studencki.

W sobotę wieczorem na Modrzewinie odbędzie się 2. Bieg Nocny pod Gwiazdami, organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Limit miejsc został wyczerpany na kilka tygodni przed imprezą, w której na dystansie 5 km wystartuje aż 700 osób. Zachęcamy do kibicowania, dla wszystkich organizatorzy przygotowali także pokaz fire show, które zaplanowano na godz. 19.30. Start biegu o godz. 20. Zakończenie zawodów ok. 21.20.

Czytelników, którzy jeszcze nie mieli okazji, zapraszamy również na wystawę czasową „De morbis capitis et tristitia animae/ O chorobach głowy i smutku duszy” w Szpitalu św. Ducha, pełniącym funkcję Działu Historii Medycyny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Wystawa potrwa do lutego 2025 roku.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!