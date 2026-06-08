W tym tygodniu portEl poleca: Ogrody Polityki, finał Festiwalu Organowego i Bieg Piekarczyka

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

Ponad 100 najlepszych judoków w mundurach z całego kraju przyjedzie do Elbląga, aby stoczyć widowiskowe walki o tytuły mistrzowskie na tatami. We wtorek, 9 czerwca w Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej w Elblągu rozpoczną się trzydniowe Mistrzostwa Wojska Polskiego w Judo. Wstęp dla kibiców wolny.

We wtorek, 9 czerwca o godz. 18 w sali kinowej Biblioteki Elbląskiej odbędzie się spotkanie poświęcone Stanisławowi Filipowiczowi – poecie z Powiśla, w 30. rocznicę jego śmierci. W programie m.in. promocja tomiku „Pamięć skaleczona. Wiersze wybrane” oraz opowieści Adama Zielonki – wydawcy jubileuszowego wyboru wierszy. Wstęp wolny.

W terminie 12-14 czerwca odbędzie się 18. edycja Festiwalu Ogrody Polityki w Elblągu, organizowanego przez Bibliotekę Elbląską i Tygodnik Polityka. Tegoroczny program będzie próbą złapania oddechu przed latem – i to w wielu znaczeniach. Na uczestników czekają także wyjątkowe wydarzenia artystyczne, koncerty oraz rejs przyrodniczo-literacki.

13 czerwca o godz. 11 odbędzie się kolejna edycja Biegu na 6 Łap. - Zapraszamy Was na spacer z cudownymi psami ze schroniska – zachęcają organizatorzy. W linku szczegóły i regulamin.

Podczas czerwcowych „Randek ze Sztuką” w Galerii EL uczestnicy przyjrzą się wystawie Łukasza Patelczyka „Przestrzeń skonstruowana – współistnienie”. - Wspólnie zwiedzimy ekspozycję, porozmawiamy o pejzażach tworzonych przez artystę oraz przyjrzymy się jego pracom od strony technicznej - sposobom budowania obrazu, kolorowi, światłu i kompozycji – zapowiadają organizatorzy. Warsztaty odbędą się 10 czerwca w godz. 13-15.

W niedzielę 14 czerwca ETK zaprasza do elbląskiej katedry na finałowy koncert IV Elbląskiego Festiwalu Organowego, w którym usłyszymy artystów Bogusława Grabowskiego i Macieja Sikałę. Początek o godz. 19, wstęp wolny.

Niedziela minie w Elblągu pod znakiem Biegu Piekarczyka. Na starcie pojawi się rekordowa liczba uczestników, bo ponad 2,5 tysiąca. Zapisy jeszcze trwają, szczegóły tutaj.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!