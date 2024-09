W tym tygodniu portEl poleca... Spotkania autorskie, wystawa i Elbląg na dużym ekranie

Jak co poniedziałek zapraszamy do przeglądu wydarzeń nadchodzącego tygodnia. Co się będzie działo? O tym dalej.

W poniedziałek, 30 września, o godz. 18 w sali „U św. Ducha” odbędzie się spotkanie z Hanką Grupińską – pisarką, dziennikarką, reportażystką, współautorką wystaw, autorką i koordynatorką projektów historii mówionej. Rozmowa dot. będzie dwóch ostatnich książek autorki „Najtrudniej jest spotkać Lilit. Opowieści chasydzkich kobiet” i „Dalekowysoko. W środę, 2 października o godz. 18 również w sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej odbędzie się spotkanie z Sylwią Zientek, autorką fantastycznych książek „Polki na Montparnassie” i „Tylko one. Polska sztuka bez mężczyzn”, przybliżających szerszemu gronu czytelniczek i czytelników sylwetki polskich artystek. 2 października rozpoczyna się też kolejny sezon popularnego cyklu „Elbląg na dużym ekranie”. Na start seans pt. „Elbląg we wspomnieniach dawnych mieszkańców” Gościem specjalnym będzie Lech Słodownik, historyk i autor książek o Elblągu. W piątek, 4 października, znów w sali "U św. Ducha", tym razem zaplanowano wernisaż wystawy "Zespół artystyczny". To kolejna wystawa związanych ze środowiskiem Liceum Sztuk Plastycznych artystów, która prezentuje aktualny dorobek twórczy: Romy Jaruszewskiej, Janusza Kozaka, Małgorzaty Kusyk, Alicji Kwiatkowskiej, Tomasza Misiuka, Mariusza Owczarka, Katarzyny Swoińskiej, Moniki Walas. W sobotę, 5 października elbląskie schronisko przy Królewieckiej 233 zaprasza na kolejny Bieg na sześć łap. Limit zapisów dla osób chcących spędzić swój czas ze schroniskowymi pupilami wynosi 30 osób. W większości wyprowadzane będą psy duże. Może być również trochę psów ciągnących, potrafiących „trochę dać w kość”. Zapisy do piątku, więcej szczegółów w linku. Również w najbliższą sobotę miłośnicy polskiej kultury tanecznej z całego kraju spotkają się Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu na Ogólnopolskim Turnieju Tańców Polskich "O Bursztynowe Korale". Październik to też miesiąc wielu warsztatów w Centrum Sztuki Galerii EL, więcej tutaj. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!

red.