W tym tygodniu portEl poleca: spotkania, spacer i koncert

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

Poniedziałek, 3 listopada

Tydzień proponujemy rozpocząć od wizyty w Biblioteki Elbląskiej. W poniedziałek o godzinie 18 rozpocznie się spotkanie autorskie z poświęcone książce „Miłość nie istnieje”. Rozmowę z autorem prof. Tomaszem Szlendakiem poprowadzi prof. Radosław Kossakowski.

Środa, 5 listopada

Środę proponujemy spędzić w towarzystwie generała Kazimierza Sosnkowskiego. Spotkanie poprowadzi Tomasz Czapla ze Stowarzyszenia Pamięci Generała Sosnkowskiego. Wstęp wolny. Początek o godzinie 17 w Bibliotece Elbląskiej.

Czwartek, 6 listopada

Pora na odrobinę jazzu. Na Jazzowe Zaduszki zaprasza klub Mjazzga. W muzyczną podróż słuchaczy zabierze kwintet jazzowy w składzie: Paulina Wutowicz - wokal; Wiktor Szerszeń - trąbka/flugelhorn, Aleksander Hejber - instrumenty klawiszowe, Michał Staśkowiak - gitara basowa, Jan Wróblewski - zestaw perkusyjny. Początek koncertu o godz.19. Wejściówki do nabycia na miejscu.

Sobota, 8 listopada

Sobotę najlepiej rozpocząć od spaceru z czworonogiem Na listopadowy Bieg na 6 łap zaprasza elbląskie schronisko dla zwierząt. Początek o godzinie 10 w schronisku przy ul. Królewieckiej. apisy przyjmowane są drogę mailową 6lapelblag@gmail.com bądź poprzez wiadomość prywatną na facebookowym profilu biegu: Bieg na 6 Łap Oddział Elbląg. Zakończenie zapisów 7 listopada do godz. 15.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!