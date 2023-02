W tym tygodniu portEl poleca: spotkanie z Agnieszką Pietrzyk i koncert EOK

Jest poniedziałek (20 lutego), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Środa (22 lutego)

„Terytorium” to jedenasta książka na koncie Agnieszki Pietrzyk, zupełnie inna niż poprzednie. Trzymający w napięciu klimat, doskonałe kreacje bohaterów i treść, która nikogo nie pozostawi obojętnym. Na spotkanie z autorką zapraszamy do sali kinowej Biblioteki Elbląskiej w środę o godz. 18.

Czwartek (24 lutego)

Filia biblioteczna nr 3 przy al. J. Piłsudskiego zaprasza w czwartek o godz. 16 na warsztaty w ramach Klubu Dojrzałego Czytelnika „Życie z Pasją”, podczas których uczestnicy przygotują ocet jabłkowy i zakwas buraczany. Obowiązują zapisy.

Sobota (25 lutego)

Choć wynaleziona najprawdopodobniej przypadkowo (podczas polowania!), pełniła i pełni ważną rolę w muzycznych dziejach ludzkości. Harfa – bo o niej mowa – towarzyszy nam od ponad 4000 lat i przemierzyła przez ten czas setki tysięcy kilometrów, goszcząc w najważniejszych salach koncertowych świata. W sobotę o godz. 19 w szkole muzycznej za sprawą Oktawii Bylickiej lepiej poznamy wspomniany instrument.

Sobota to dobry czas, żeby wybrać się do biblioteki po książki, a przy okazji spędzić część dnia na kreatywnej zabawie, biorąc udział w zaproponowanych przez nas zajęciach. Zapraszamy do zapoznania się z grafikiem zajęć dla dzieci/rodzin z dziećmi na miesiąc luty. Wstęp wolny.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach.