W tym tygodniu portEl poleca: Święto Chleba, warsztaty i wernisaż w Galerii EL

Jest poniedziałek (21 sierpnia), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia.

W dniach 23-26 sierpnia Biblioteka Elbląska zaprasza do wzięcia udziału w cyklu edukacyjno-warsztatowym poświęconym historii druku oraz działalności drukarń i drukarzy. W programie przewidziano rekonstrukcję historycznej oficyny drukarskiej oraz serię warsztatów papierniczo-drukarskich, podczas których zostanie odtworzony pełny proces powstawania druków: od produkcji papieru po wykonanie wydruku.

Projekty współczesnych twórców zostaną zestawione z klasykami nadmorskiego wzornictwa. Czy wywiąże się między nimi wspólny, lokalny dialog? Co mówią o sobie meble i przedmioty? O tym mówi najnowsza wystawa w Centrum Sztuki Galeria EL, która zostanie otwarta jeszcze w piątek o godz. 18.

Jak będzie wyglądało kolejne, XVII Elbląskie Święto Chleba? Coroczna impreza odbędzie się w dniach 25-27 sierpnia. Szczegóły wydarzenia znajdują się na plakacie.

Atrakcji nie zabraknie również w Bibliotece Elbląskiej, gdzie odbędą się warsztaty, kiermasz książek, a także pokaz budowy pieca chlebowego, który będzie rozpoczęciem zaplanowanych na wrzesień bibliotecznych obchodów roku Mikołaja Kopernika.

Chcesz w ciekawy sposób zaaranżować wieczór z przyjaciółkami? Organizujesz wieczór panieński? Masz ochotę twórczo i niebanalnie spędzić czas? Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” zaprasza w piątek (25 sierpnia) na inspirujące artystyczne warsztaty malarskie przy winie, przekąskach i muzyce.

W sobotę (26 sierpnia) o godz. 10 Biblioteka Elbląska zaprasza na letnią edycję warsztatów tworzenia kolaży w oparciu o grafiki z bibliotecznych zasobów cyfrowych. Prowadzenie Janusz Kozak.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach.