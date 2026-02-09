W tym tygodniu portEl poleca: walentynkowo, wystawowo i sakralnie

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

- Lutowa odsłona „Sceny przy Stoliku” to wydarzenie, w którym literatura staje się pretekstem do czegoś znacznie większego. W tym roku udowadniamy, że 14 lutego (a u nas już 9) to nie tylko święto zakochanych, ale przede wszystkim dzień bliskości i rozmów - informuje Elbląskie Towarzystwo Kulturalne. Więcej tutaj.

„Patchwork cokolwiek pomorski” zaprezentuje dorobek nieformalnej grupy twórczyń związanych z Pomorzem, które od lat rozwijają swoją pasję do tkaniny, łącząc rzemiosło z autorską ekspresją. Wernisaż wystawy odbędzie się w Galerii Nobilis (CSE Światowid) 11 lutego o godz.18. Wstęp bezpłatny.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych zaprasza na Koncerty Walentynkowe, które odbędą się 11, 12 i 13 lutego. W repertuarze znane utwory muzyki rozrywkowej, polskiej jak i zagranicznej, w nowatorskich i nietuzinkowych aranżacjach Pauliny Sadło, Michała Korsaka i Dawida Baranowskiego. Więcej tutaj.

- W świecie, w którym coraz trudniej wyobrazić sobie wspólną przyszłość, wystawa We can’t build what We can’t imagine stawia pytanie o rolę wyobraźni w budowaniu wspólnoty, empatii i nadziei. To międzynarodowy projekt artystyczny łączący artystki i artystów z Polski, Czech i Ukrainy, zaproszonych do wspólnej refleksji nad tym, jak sztuka może inicjować nowe wizje przyszłości w czasach kryzysów – społecznych, politycznych, ekologicznych i egzystencjalnych - informuje Galeria EL. Wernisaż 12 lutego o 18, więcej tutaj.

Czym było sacrum dla dawnych Prusów? Jak zmieniało się oblicze świątyń wraz z nadejściem gotyku, reformacji i baroku? I jak dziś wygląda duchowa mapa Warmii i Mazur? Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" zaprasza na multimedialną wystawę pt. „Sacrum. Opowieść o kościołach Warmii i Mazur", której wernisaż odbędzie się w piątek, 13 lutego o godz. 18.00. Wstęp wolny. Wystawie towarzyszą m. in. wykłady, a 14 i 15 lutego rodzinne warsztaty.

Już 14 lutego rozegrany zostanie jeden z dwóch ostatnich meczów domowych rundy zasadniczej w I lidze hokeja na lodzie. Tego dnia spotykamy się na lodowisku "HELENA" w Elblągu. To spotkanie wyróżni się na tle innych wydarzeń w hali, oferując znacznie więcej niż tylko sportowe emocje. Zapraszamy wszystkich kibiców Fudeko GAS Gdańsk do udziału w walentynkowej edycji akcji Teddy Bear Toss, popularnej na lodowiskach na całym świecie!

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!