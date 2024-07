W tym tygodniu portEl poleca: warsztaty, Dni Morza i koncert

Jest poniedziałek (15 lipca), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Elbląg jest gospodarzem zgrupowania reprezentacji Japonii w siatkówce przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. Sportowcy od niedzieli trenują w Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR przy Al. Grunwaldzkiej przed tą najważniejszą imprezą sportową świata.

W najbliższy wtorek - 16 lipca od 15.30–17.30 odbędzie się otwarty trening siatkarzy. Będzie to wyjątkowa okazja, aby zobaczyć na żywo jedną z czołowych drużyn świata.

O odkrywaniu radości w codzienności opowiada przepiękna opowieść graficzna Sylwii Krachulec pt. „Ciesz się!”. Wystawę ilustracji z tej książki będzie można oglądać w sali „U św. Ducha” od 17 lipca i również tego dnia (o godz. 10) odbędą się warsztaty dla dzieci wokół tej opowieści. Będą one połączone z happeningiem artystycznym w tematyce ilustracji książkowej. Biblioteka Elbląska zaprasza do zgłaszania się na zajęcia, obowiązują zapisy.

W Elblągu, po kilku latach przerwy, odbędą się Dni Morza. Będzie sportowo, kulturalnie i kulinarnie. Zobacz, co przygotowano na weekend 20-21 lipca. To podczas Dni Morza odbędzie się m. in. elbląska odsłona konkursu Bursztynowa Miss Polski.

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na Twórcze Spotkania "Kształt wody", To wydarzenie towarzyszące wystawie FLOW/Przepływ odbędzie się 21 lipca o godz. 12 i przeznaczone jest dla dzieci od 10. roku życia wraz z dorosłymi opiekunami, młodzieży i dorosłych.

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne zaprasza 21 lipca na kolejny koncert XXVII Letniego Salonu Muzycznego w Bażantarni. Tym razem będzie to recital piosenki literackiej i kabaretowej w wykonaniu Marty Sosnowskiej i Wojtka Gęsickiego pod tytułem „Życiem się ciesz”. Wcześniej znów odbędzie się spacer przyrodniczo-historyczny pt. „Tajemnice Bażantarni”. Rozpocznie się o godzinie 14 przy wiacie Irenka (mniejsza wiata na dużej polanie).

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu przygotowało wiele atrakcji na okres wakacyjny. Jak co roku zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na zajęcia muzealne. Począwszy od 25 czerwca, aż do 29 sierpnia, w każdy wtorek i czwartek, wszyscy chętni chcący poznać tajemnice dawnego rzemiosła, higieny czy kulinariów, oraz amatorzy zabaw sprzed lat, będą mogli wziąć udział w letnich spotkaniach warsztatowych.

Elbląskie biblioteki mają wakacyjną ofertę dla młodych. Tutaj przeczytamy o Wakacjach z Bulajem, a tu o Wakacjach z Cyberiadą. Ciekawych warsztatów i innych atrakcji nie brakuje! Podobnie Światowid zaprasza na Letnią Małą Akademię Filmową.