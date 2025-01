W tym tygodniu portEl poleca: WOŚP, Salon Polityki i przeboje Queen

Jak co poniedziałek zapraszamy do przeglądu wydarzeń nadchodzącego tygodnia. Co nas czeka w najbliższym czasie?

W poniedziałek, 20 stycznia, o godz. 18 w Teatrze im. A. Sewruka odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Scena przy stoliku. Tym razem widzowie usłyszą „Spowiedź szaleńca” Augusta Strindberga. W środę, 22 stycznia, o godz. 18 w Bibliotece Elbląskiej przy ul. św. Ducha odbędzie się kolejny Salon Polityki. Tym razem spotkanie poświęcone będzie zagadnieniom związanym ze sportem. Gościem redaktora Marcina Piątka z Tygodnika Polityki będą olimpijczycy: Luiza Złotkowska, Martyna Swatowska-Węglarczyk, Adam Korol. Wstęp wolny. W czwartek, 23 stycznia Bartek Krzywda, pianista o wyjątkowym wyczuciu i swobodnym podejściu do dźwięków, zaprezentuje autorskie kompozycje oraz inne ulubione utwory łączące łagodność, relaks i nutę nostalgii. Koncert odbędzie się o godz. 19 w auli Zespołu Szkół Pijarskich. Również 23 stycznia, ale o godz. 18 Galeria EL zaprasza na wernisaż wystawy Kacpra Tomaszewskiego „Śnij piesku, śnij…”. Kuratorem wystawy jest Maciej Bychowski, wystawa odbędzie się w krużganku. Miłośnicy nieśmiertelnych przebojów zespołu Queen, przygotujcie się na niezapomniany wieczór! Już w piątek, 24 stycznia 2025 roku, o godzinie 19 w Teatrze im. A. Sewruka w Elblągu odbędzie się koncert "Golden Hits of Queen". To niezwykła okazja, by usłyszeć największe hity legendarnej grupy w zupełnie nowej odsłonie. Również 24 stycznia, ale o godz. 18, odbędzie się spotkanie z autorskie z Michałem Kozłowskim na temat albumu "Elbląg i elblążanie w fotografii własnej. Lata sześćdziesiąte", więcej na ten temat w tym wywiadzie. W nadchodzący weekend, głównie w niedzielę, odbędzie się szereg wydarzeń związanych z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Więcej na temat programu, które w tym roku poświęcone jest wsparciu onkologii i hematologii dziecięcej, w tym artykule. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!

red.