Witold Wróblewski nie będzie już kandydował na prezydenta, kandydatem Michał Missan

Witold Wróblewski ogłosił w poniedziałek (8 stycznia), że nie będzie się ubiegał o mandat prezydenta Elbląga na kolejną kadencję. Wspólnym kandydatem koalicji rządzącej obecnie miastem jest Michał Missan.

Elblągiem w tej kadencji samorządu rządzi koalicja złożona z Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy i Komitetu Wyborców Wyborców Witolda Wróblewskiego oraz z poparciem PSL. Na mocy tego porozumienia wiceprezydentem od lutego 2020 roku jest Michał Missan, szef lokalnych struktur Platformy Obywatelskiej. Umowa przewidywała, że koalicja wystawi wspólnego kandydata na prezydenta Elbląga w kolejnych wyborach. Nieoficjalnie było wiadomo, że do tej roli szykowany był Michał Missan, który nie mógłby jednak wystartować, gdyby o reelekcję zdecydował się kandydować Witold Wróblewski. Dzisiaj politycy koalicji odsłonili wyborcze karty.

– To pięć lat świetnego – tak myślę – zarządzania przez nas. O tym świadczą wyniki, o których wkrótce będzie okazja powiedzieć. Żartobliwie powiem, że to co zapowiada premier Tusk i szefowie pozostałych ugrupowań, że do wyborów samorządowych pójdzie koalicja 15 października, to tak naprawdę w Elblągu realizujemy od 5 lat. Możemy być miastem pilotażowym, gdzie taka koalicja zdała egzamin i to funkcjonuje – mówił Witold Wróblewski na zwołanej dzisiaj w Ratuszu Staromiejskim konferencji prasowej.

Witold Wróblewski ogłosił, że nie będzie ubiegał się o mandat prezydenta na kolejną kadencję. – Koalicyjnie mamy to uzgodnione – stwierdził. Dopytywany przez nas o swoją dalszą przyszłość po wyborach (wiek emerytalny osiągnie za rok), dodał, że to nie jest jeszcze moment, by mówić o szczegółach.

- Jest kilka alternatyw, ale dzisiaj za wcześnie by ten poruszać. Jeszcze się kampania wyborcza nie rozpoczęła. A co dalej? Nie będę tego trzymał tylko dla siebie w tajemnicy. Przyjdzie czas, by ten temat również poruszyć – stwierdził.

Jacek Protas, szef regionalnych struktur PO, poseł i wiceminister funduszy polityki regionalnej, ogłosił, że wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy i KWW Witolda Wróblewskiego będzie Michał Missan.

- Pana deklaracja prowokuje mnie do cofnięcia się do początku naszej współpracy, a rozpoczęliśmy ją jeszcze w samorządzie województwa, gdzie wspólnie realizowaliśmy wiele zadań, gdzie zrodziła się nić przyjaźni i porozumienia między nami. Dzięki niemu mogliśmy bardzo blisko przez te 5 lat współpracować, również pomagać w realizowaniu zadań, które spoczywały na panach prezydentach, a jak pamiętamy nie był to łatwy czas dla Polski i samorządów. Mimo to samorząd elbląski doskonale sobie w tych warunkach radził – mówił Jacek Protas do prezydenta Wróblewskiego. A o wspólnym kandydacie koalicji – Michale Missanie – mówił tak: – Przedstawiciel troszeczkę młodszego pokolenia niż my z panem prezydentem Wróblewskim i panem prezydentem Nowakiem. Człowiek, który ma już odpowiednie doświadczenie i wiedzę samorządową. Szczyci się tytułem doktora. Uważamy, że doskonale sobie poradzi jako lider samorządu elbląskiego i że następne lata – miejmy nadzieję – z prezydentem Michałem Missanem będą dla Elbląga pasmem sukcesów.

- Współpraca w tej koalicji, która powstała pięć lat temu, wyglądała bardzo dobrze. Dlatego Nowa Lewica zdecydowała się, by poprzeć Michała Missana. Jedność działania dla dobra Elbląga i jego mieszkańców jest siłą, którą należy przenieść na kolejne lata. Elbląg zasługuje na szczególną uwagę władz centralnych, które wiele ostatnich lat trudnych dla Polski mówiły, jak to trzeba pomagać, a w sumie pomoc była tylko werbalna - mówił z kolei Władysław Mańkut, współprzewodniczący Nowej Lewicy w regionie.

Michał Missan ma 48 lat. Otrzymał nominację na kandydata na prezydenta Elbląga od swojej partii, a konkretnie rady powiatowej PO, podczas piątkowego zebrania. Decyzja zapadła jednomyślnie.

- 15 października wygrała europejskość, samorządność, demokracja. Jestem przekonany o tym, że ta większość parlamentarna daje gwarancję dobrostanu samorządów, szczególnie samorządu elbląskiego. Sami państwo doceńcie zaangażowanie ministrów tego rządu, wydaje mi się, że lepszej rekomendacji i zapowiedzi takiej fajnej przyszłości samorządu nie ma – mówił Michał Missan, zwracając się do dziennikarzy. A dopytywany w rozmowie z naszą redakcją stwierdził, m.in.: - Nigdy nie robiłem z tego tajemnicy, że będę chciał powalczyć o prezydenturę w Elblągu. Dzisiaj mamy finał w postaci w postaci wspólnego kandydata po dawnej stronie opozycyjnej. Kampania wyborcza moim zdaniem rozpocznie się na początku lutego, będę się do niej przygotowywał i kontynuował pracę jako wiceprezydent.

- Pięć lat współpracy w całej kadencji. – mówił o Michale Missanie prezydent Wróblewski. - Mogę tylko życzyć sobie, żeby takie osoby kandydowały Doświadczenie, wykształcenie -wszystko ma zagwarantowane – stwierdził.

Porozumienie koalicyjne dotyczy nie tylko wspólnego kandydata na prezydenta, ale też może oznaczać stworzenie wspólnej listy KO, KWW Witolda Wróblewskiego i Nowej Lewicy do Rady Miejskiej.

Jak czytamy w uchwale Zarządu Miejskiego Nowej Lewicy w Elblągu, „upoważnia się przewodniczącego Janusza Nowaka do koordynowania prac przy tworzeniu wspólnego programu wyborczego, uwzględniającego priorytety naszej partii”. Janusz Nowak otrzymał także upoważnienie do „rozmów z koalicjantami w sprawie utworzenia szerokiej listy kandydatów na Radnych w nadchodzących wyborach”.

Dodajmy, że Janusz Nowak w lutym osiągnie wiek emerytalny. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że przejdzie na emeryturę i nie będzie już wiceprezydentem Elbląga.

Wkrótce opublikujemy rozmowę z Michałem Missanem