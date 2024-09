Wtorek pod znakiem kolizji

(fot. Anna Dembińska)

Około godz. 11 na skrzyżowaniu przy szkole muzycznej doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. To już trzecia od wtorkowego rana kolizja w Elblągu i okolicach, do której wzywane są służby.

Po godzinie 8 doszło do dwóch groźnych zdarzeń w Kazimierzowie i na ul. płk. Dąbka. Kilka godzin później, ok. 11 służby ratunkowe ponownie interweniowały. Tym razem na skrzyżowaniu al. Grota Roweckiego z ul. Traugutta przy szkole muzycznej. Doszło tu do zderzenia dwóch aut osobowych, występują utrudnienia w ruchu. Więcej szczegółów wkrótce.

red.