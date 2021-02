Zapisy nauczycieli na szczepienia od poniedziałku

W poniedziałek (8.02) rozpoczną się zapisy nauczycieli, którzy będą chcieli zaszczepić się przeciw COVID-19 - poinformował Michał Dworczyk, szef kancelarii prezesa rady ministrów, podczas konferencji prasowej.

Szczepienia nauczycieli rozpoczną się za tydzień w piątek, 12 lutego. Rząd planuje zaszczepić wszystkich nauczycieli w ciągu miesiąca, potem mają rozpocząć się szczepienia między innymi służb mundurowych. W pierwszej grupie Narodowego Programu Szczepień są nauczyciele, natomiast pozostali pracownicy szkół będą szczepieni w dalszej kolejności.

- Nauczyciele i opiekunowie będą szczepieni w szpitalach węzłowych. Szczegóły będą ustalane między dyrekcjami szkół i szpitali. Za tydzień w piątek odbędą się pierwsze szczepienia. Mamy nadzieję, że w ciągu miesiąca uda nam się zaszczepić nauczycieli i przejdziemy do dalszych grup z etapu 1c, czyli funkcjonariuszy służb mundurowych - mówił Michał Dworczyk.

Szef Ministerstwa Edukacji Narodowej Przemysław Czarnek podkreślił, że od przyszłego tygodnia, od poniedziałku, każdy nauczyciel, który chce się zaszczepić, może zgłosić się do dyrektora swojej szkoły. Dyrektorzy korzystając z Systemu Informacji Oświatowej będą mogli "jednym kliknięciem" zgłosić i zarejestrować nauczyciela do szczepienia. - A następnie przez tych samych dyrektorów placówek oświatowych będzie komunikat dla nauczycieli, kiedy i gdzie mają się zgłosić już do szczepienia - mówił Przemysław Czarnek. Jako pierwszym możliwość szczepienia będzie oferowana nauczycielom wychowania przedszkolnego, osobom zatrudnionym jako pomoc nauczyciela, pomoc wychowawcy, nauczycielom klas 1-3 szkół podstawowych, nauczycielom szkół i placówek specjalnych, nauczycielom i instruktorom praktycznej nauki zawodu oraz pracownikom pedagogicznym poradni psychologiczno-pedagogicznych.

- To są wszyscy nauczyciele, którzy dzisiaj pracują w systemie stacjonarnym - podkreślił minister Czarnek. Zachęcał także nauczycieli, żeby już w lutym skorzystali z możliwości zaszczepienia się przeciw COVID-19.