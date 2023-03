Zdecydują o likwidacji ośrodka wychowawczego

Już w piątek (31 marca) radni powiatu elbląskiego ostatecznie zdecydują o postawieniu w stan likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim (gm. Tolkmicko). Uchwała dotycząca tej sprawy będzie jednym z punktów sesyjnych obrad.

- Z dniem 31 marca 2023 r. stawia się w stan likwidacji jednostkę organizacyjną powiatu elbląskiego tj. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim oraz wchodzące w jego skład szkoły: Branżową Szkołę I stopnia oraz Szkołę Podstawową Specjalną. Zakończenie likwidacji jednostki organizacyjnej o której mowa w ust. 1 nastąpi z dniem 31 sierpnia 2023 r. - czytamy w projekcie uchwały Rady Powiatu w Elblągu.

Jak dowiadujemy się z projektu uchwały, majątek ruchomy i nieruchomy ośrodka wychowawczego oraz środki pieniężne pozostające na jego rachunkach bankowych przechodzą na rzecz powiatu elbląskiego. Powiat po zakończeniu likwidacji MOW przejmie też jego należności i zobowiązania. O zamiarach likwidacji MOW w Kamionku Wielkim przez władze powiatu elbląskiego pisaliśmy już dwukrotnie, m.in. w tym artykule. Powodem takiej decyzji, jak wyjaśniał wówczas wicestarosta powiatu elbląskiego, było wstrzymanie skierowań wychowanków do Kamionka Wielkiego, a tym samym jego kłopoty finansowe.

- Od roku 2017, kiedy to liczba wychowanków drastycznie spadła z 76 do 54, Zarząd Powiatu w Elblągu rozpoczął comiesięczne monitorowanie stanu osobowego podopiecznych oraz rozważał co jest przyczyną takiego stanu rzeczy. W roku 2021 liczba wychowanków ponownie istotnie się zmniejszyła do 33 osób. Prowadzone analizy funkcjonowania MOW wskazywały, że rozwiązanie istoty problemu, którym jest zmniejszająca się ilość 4 wychowanków, nie leży w gestii organu prowadzącego, ale jest wynikiem bezpośrednich decyzji ORE (Ośrodek Rozwoju Edukacji -red.), które były determinowane między innymi zmniejszającą się liczbą nieletnich, wobec których sądy w Polsce orzekały umieszczenie w ośrodkach wychowawczych – czytamy w projekcie uchwały Rady Powiatu w Elblągu.

Dowiadujemy się również z niego, że w sytuacji, kiedy wychowankami MOW nie są uczniowie z powiatu elbląskiego, niezasadne jest finansowanie znaczącej różnicy między subwencją a planem finansowym z dochodów własnych powiatu. Decyzja o likwidacji zapadnie już w piątek, 31 marca. Przypomnijmy, że zgodę na nią wyraziło już wcześniej Ministerstwo Edukacji i Nauki.