Złożenie broni nie było dla nich opcją

14 lutego odbyły się w Elblągu obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej i 83. rocznicy utworzenia AK. Zobacz zdjęcia z uroczystości przy Pomniku Żołnierzy AK i Polskiego Państwa Podziemnego.

- 14 lutego 2025 roku po raz pierwszy obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. Ustawę ustanawiającą nowe święto państwowe Sejm jednogłośnie uchwalił 9 stycznia 2025 roku. 14 lutego 1942 wódz-generał Władysław Sikorski powołał Armię Krajową, AK. Była ona kontynuatorką Służby Zwycięstwa Polski i Związku Walki Zbrojnej formowanych do walki z okupantem niemieckim i sowieckim już od września 1939 roku – wskazywał Ireneusz Ziemiński, prezes Niezależnego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Elblągu. W swoim przemówieniu podkreślał m. in., że w 1944 roku liczebność AK sięgnęła ponad 300 tys. zaprzysiężonych żołnierzy, a ich walka była prowadzona na skalę niespotykaną w żadnym innym okupowanym kraju.

- Żołnierze Armii Krajowej z największym poświęceniem walczyli o niezależny, suwerenny byt państwowy, byli gotowi oddać życie za wolność ojczyzny - mówił Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Przypominał o tym, że po wojnie byli poddawani oni okrutnym represjom ze strony komunistycznej władzy. Podkreślił, że pamięć o nich jednak "nie zginęła i nie zginie".

- Oddajmy hołd tym, którzy walczyli o naszą wolność w czasach największej próby. To właśnie żołnierze AK nie tylko stawiali opór okupantom, ale także walczyli o rodzinę, o swoich bliskich, o przyszłość tych, którzy mieli żyć w wolnej Polsce. Armia Krajowa to nie tylko formacja wojskowa, to także wspólnota, w której liczyła się wzajemna pomoc, solidarność i miłość do ojczyzny - mówił Piotr Kowal, wiceprezydent Elbląga.

- Armia Krajowa stanowi ważny, napawający dumą rozdział w historii naszego kraju. Okazujemy dziś swoją wdzięczność i szacunek wobec wszystkich, dla których złożenie broni nie było opcją, dla których słowa "jeszcze Polska nie zginęła" były hasłem przewodnim do wytrwałej i bezkompromisowej walki o niepodległą ojczyznę. Część ich pamięci - powiedziała Małgorzata Adamowicz, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Elblągu.

W ramach uroczystości odśpiewano hymn, wystrzelono salwę honorową, odbył się Apel pamięci, a poszczególne delegacje złożyły pod pomnikiem kwiaty.