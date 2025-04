Żonkilowe kwestowanie

Rozpoczęła się coroczna akcja Pola Nadziei, której celem jest wsparcie działalności Hospicjum Elbląskiego. W dniach 5-6 kwietnia wolontariusze kwestują w marketach oraz pod parafiami. Zobacz zdjęcia.

W Elblągu akcja Pola Nadziei została zapoczątkowana w 2004 roku, kiedy to ówczesny prezydent Henryk Słonina podarował hospicjum 10 tys. cebulek i od tamtej pory akcja jest kontynuowana. Wolontariusze kwestują w Elblągu oraz Pasłęku i okolicach. W naszym mieście można ich spotkać w Centrum Handlowym Ogrody oraz w Leclercu.

- Dzięki uprzejmości Ogrodów mamy piękne stoisko żonkilowe, gdzie dzieci, przy pomocy pań z biblioteki Kostka, mogą tworzyć kwiaty żonkilowe. Jest też tablica, gdzie można zostawić swój namalowany flamastrami żonkil. Można zasilić puszkę, chodzą wolontariusze, którzy kwestują na rzecz naszego hospicjum. Najczęściej pieniądze zbieramy na uzupełnienie sprzętu medycznego, który daje większy komfort pacjentom, którzy są pod naszą opieką. Hospicjum wypożycza też pacjentom nieodpłatnie sprzęt do ich domów. Hospicjum Elbląskie to nie tylko dom hospicyjny z 28 łóżkami, ale też około 80-100 pacjentów w opiece domowej - mówiła Anna Podhorodecka, koordynatorka kampanii charytatywnej i członkini stowarzyszenia na rzecz Hospicjum Elbląskiego.

W Centrum Handlowym Ogrody spotkaliśmy dziś kilkunastu wolontariuszy, w tym Laurę i Oliwię - Ja już kwestuję chyba dziesiąty raz. Jest miło, ciepło się robi na sercu jak ludzie do nas podchodzą. Ludzie reagują na nas różnie, niektórzy chętnie wrzucają do puszki, a niektórzy przechodzą obok i nic nie mówią - powiedziała Oliwia.

Z kolei Laura kwestuje po raz pierwszy - Fajne jest to, że bezinteresownie możemy pomóc. Mój dziadek jest niepełnosprawny i to też wpłynęło na to, że postanowiłam wziąć udział w tej akcji.

Wolontariuszy będzie można spotkać w CH Ogrody do godz. 17. W niedzielę, 6 kwietnia, odbędą się z kolei kwesty pod parafiami w Elblągu, Pasłęku, Zielonce Pasłęckiej, Drulitach, Młynarach, Jarmołowie, Gronowie Elbląskim, Zwierznie, Jegłowniku, Chruścielu i Jeziorze.

A 18 maja w Bażantarni odbędzie się VI Bieg i Marsz Nadziei (zapisy trwają tutaj), organizowany wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji pod patronatem prezydenta Elbląga, z którego dochód również zostanie przekazany na rzecz Hospicjum. Będzie mu towarzyszył piknik rodzinny ze stanowiskami dotyczącymi profilaktyki zdrowotnej przygotowanymi przez Wojewódzki Szpital Zespolony i Szkołę Policealną im. Jadwigi Romanowskiej.