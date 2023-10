Kandydaci o debacie

Jak kandydaci na parlamentarzystów oceniają przebieg debaty wyborczej, zorganizowanej przez portEl.pl? Zapytaliśmy o ich wrażenia tuż po zakończeniu wtorkowego spotkania w Bibliotece Elbląskiej.

Jarosław Lesiakowski (Bezpartyjni Samorządowcy, lista nr 1):

- Bardzo merytoryczna debata. Dobrze poruszone tematy.. Była walka polityczna pomiędzy kandydatami, ale oni znają się dłużej, więc między sobą wymienili poglądy. Trochę mocniej porozmawiali ze sobą. Nie przekroczono granic dobrego smaku, kultury. Dyskusja bardzo merytoryczna. Sporo można było się dowiedzieć, była to też okazja do spotkania z potencjalnymi wyborcami. Bardzo ciekawe i dobre spotkanie. Nie wiem, czy wypadłem bardzo dobrze, czy nie w sensie merytorycznym, programu, reprezentacji, tego co chciałbym zrobić. Cieszę się, że brałem w tym udział, ponieważ miałem okazję powiedzieć co chciałbym zrobić. Może nie tak płynnie i gładko, jak moi doświadczeni kontrkandydaci, ale bardzo jestem zadowolony z tego wystąpienia.

.

Zbigniew Ziejewski (Trzecia Droga, lista nr 2)

- Ciekawa i merytoryczna debata. Jednak minuta czy też pół minuty to za krótko, aby dane zagadnienie rozwinąć dogłębnie. Można by jeszcze wiele problemów Elbląga wymienić, których dziś nie poruszyliśmy. Przykładem jest budowa drugiego mostu. Jeżeli zostanie pogłębiony tor wodny, to drugi most jest niezbędny. Jeżeli z elbląskiego portu będzie wyjeżdżało 2 miliony ton zboża, to oznacza 200 tirów dziennie. Te tiry nie mogą blokować miasta, muszą od razu wyjeżdżać na „siódemkę“. Jest wiele zadań do wykonania. Powinniśmy wreszcie powołać zespół parlamentarny, który pracowałby dla tego regionu: Warmii, Mazur i Powiśla. W ostatniej kadencji takiego zespołu nie było. Ubolewam nad tym, ale to rząd PiS nie chciał, żeby taki parlamentarny zespół pracował dla regionu. Mam nadzieję, że po nowych wyborach, po 15 października taki parlamentarny zespół powstanie i wszyscy posłowie i senatorowie będziemy pracować dla tego regionu.

.

Monika Falej (Nowa Lewica, lista nr 3)

- Bardzo merytoryczna debata. Cieszę się, że się odbyła. Jedyne co mnie smuci, to fakt, że elblążanie, którzy mieszkają obok nie przychodzą i nie dyskutują o Elblągu w momencie, kiedy warto o tym rozmawiać. Chodzi i o przedstawicielki i przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, którzy zlekceważyli dzisiejsze wydarzenie nie dając możliwości zadawania pytań chociażby przez osoby tutaj zgromadzone. Moim zdaniem to duży zgrzyt i lekceważenie elblążanek i elblążan.

.

Konrad Sajkowski (Konfederacja, lista nr 5)

- Dziękuję bardzo portElowi za zaproszenie i zorganizowanie debaty. Bardzo dobra inicjatywa. Patrząc z mojej perspektywy uważam, że kandydaci trochę „nie dowieźli“ poziomu. Na początku wyglądało wprost to na ustawkę pomiędzy PSL, Lewicą i Platformą. Mieli przygotowane pytania, które znali i odpowiedzi, kontry na te odpowiedzi. Wyglądało to bardzo słabo. Potem pytania zadawane przez sympatyków w koszulkach: support dla danego kandydata. Zadawanie pytania, jakby to było zaskoczenie. Szczególnie w przypadku pani Falej to było przez chwilę wręcz żałosne.

Natomiast sama debata na plus. Wyborcy mieli szansę zobaczyć kandydatów z okręgu, mieli też szansę ich porównać. Dla mnie osobiście bardzo dobrze, bo potwierdza się to, co mówimy jako Konfederacja: Platformę z przystawkami, co było dziś widać, PiS z przystawkami, który nie przyszedł i Konfederację jako realna trzecia droga i jakaś alternatywa dla tych złych rządów Tuska i Kaczyńskiego.

.

Jerzy Wcisła (Koalicja Obywatelska (kandydat KO do Senatu)

- Korzystam z każdej możliwości spotkania się z wyborcami. Bardzo się cieszę, że portEl taką debatę zorganizował i mogłem odpowiadać na pytania mieszkańców Elbląga. Te internetowe, te zadawane z sali i te zadawane przez konkurentów. Nie ma pytań złych i pytań dobrych. Starałem się odpowiadać na wszystkie pytania.

Spośród 16 kandydatów na posłów z listy Prawa i Sprawiedliwości i kandydata do Senatu nikt nie znalazł czasu, aby wziąć udział w naszej debacie.