Dni Elbląga w Bibliotece Elbląskiej

Z okazji jubileuszowej 30. edycji Dni Elbląga przygotowaliśmy wyjątkowy program wydarzeń dla uczestników w każdym wieku. W murach Biblioteki Elbląskiej przy ul. św. Ducha 3-7 i Zamkowej 1 będzie można m.in.: poznać skarby Biblioteki Elbląskiej, przenieść się do epoki dinozaurów, tworzyć ilustracje architektoniczne, zamienić się w projektanta/projektantkę mody i obejrzeć fantastyczny spektakl lalkowy. Zapraszamy w sobotę i niedzielę (22 i 23 czerwca). Wszystkie wydarzenia odbywają się bezpłatnie, ale na niektóre obowiązują zapisy.

22 czerwca (sobota)

10:00-18:00, Biblioteka Elbląska, ul. św. Ducha 3-7 – Interaktywna Wystawa Dawnej Książki i Prasy Elkamera (bilety do nabycia w Centrum Obsług Czytelnika)

Elkamera to najmłodsza i najnowocześniejsza część Biblioteki Elbląskiej. Nazwa ta nawiązuje do kunstkamer , czyli gabinetów osobliwości, będących poprzednikami muzeów. Wystawa prezentuje bogactwo i różnorodność zbiorów zabytkowych Biblioteki Elbląskiej na szerokim tle historycznym i kulturowym, opowiada historię Elbląga i biblioteki od średniowiecza do czasów współczesnych. Szczególne miejsce na wystawie zajmuje oczywiście dawna książka.

10:00-18:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 – Wystawa ilustracji książkowej Katarzyny Boguckiej „M.O.D.A.” wydawnictwa „Dwie siostry” (wstęp wolny)

11:00-13:00, Elkamera, ul. św. Ducha 3-7 – Warsztaty edukacyjne dla dzieci pn. „Dzień dinożaura 3” (obowiązują zapisy)

To kolejna edycja popularnych i bardzo lubianych przez dzieci warsztatów poświęconych dinozaurom i innym prehistorycznym stworom.

W ramach zajęć przewidziano wiele atrakcji, w tym m.in.:

– paleontologiczne wykopaliska;

– nauka rysowania dinozaurów;

– niezwykłe ciekawostki o dinozaurach;

– czytanie wrażeniowe książki z wycięciami o dinozaurach;

– zabawa w detektywów i poszukiwanie dinozaurów skrytych w zakamarkach Elkamery.

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-10 lat. Obecność rodzica/opiekuna obowiązkowa.

Czas: 2 h z przerwą.

Wejście: bezpłatne, ale obowiązują zapisy.

Ilość miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Zapisy: (55) 625 60 32 lub e-mail: elkamera@bibliotekaelblaska.pl

13:00-17:30, Biblioteka Elbląska, ul. św. Ducha 3-7 – Rodzinna gra biblioteczna pn. „Elbląskie skarby” (wstęp wolny)

Skarby to nie tylko kosztowności ukryte w skrzyni zakopanej pod ziemią. Skarbem danego miasta mogą być również cenne książki dokumentujące rozwój lokalnej tożsamości i kultury, czy prężnie działającą instytucje. Na uczestników przygotowanej przez nas gry czekać będą zaskakujące i oryginalne wyzwania związane z zabytkowym księgozbiorem Biblioteki Elbląskiej oraz historią Elbląga. Zadaniem uczestników będzie odnalezienie ukrytych wskazówek rozsianych po całej bibliotece oraz rozwiązanie zagadek. Na najwytrwalszych czekają nagrody.

18:00-19:00, sala „U św. Ducha”, ul. Zamkowa 1 – Spektakl „Kapryśna Księżniczka”/Teatr Vaška, (wstęp wolny)

Spektakl w interpretacji Wiesława Kusy przedstawia głównych bohaterów – Króla Moteczka, jego żonę Królową Wełenkę i Królewnę Mulinkę w Królestwie Motkolandii – z problemami, które występują we współczesnym świecie, bliskim wyobraźni małego widza. Królewna Mulinka jest bardzo kapryśna, uparta i dokuczliwa, co bardzo martwi jej rodziców, którzy bezsilni o pomoc zwracają się do Smoka Angorka. A Smok jest mądry i zna lekarstwo na krnąbrne księżniczki, ale o tym ciii……… Przestawienie w sposób zabawny i lekki porusza bardzo ważne kwestie, edukuje, wychowuje i uczy. Walorem przedstawienia jest piękny tekst i inscenizacja w technice lalkowej. Z równym zainteresowaniem spektakl oglądają dorośli i dzieci, odczytując jego treść po swojemu, bawiąc się przy tym doskonale. Sugerowany wiek dzieci: 5+

23 czerwca (niedziela)

10:00-15:00, Biblioteka Elbląska, ul. św. Ducha 3-7 – Interaktywna Wystawa Dawnej Książki i Prasy Elkamera (bilety do nabycia w Centrum Obsług Czytelnika)

10:00-15:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 – Wystawa ilustracji książkowej Katarzyny Boguckiej „M.O.D.A.” wydawnictwa „Dwie siostry” (wstęp wolny)

11:00-13:00, Elkamera, ul. św. Ducha 3-7 – Warsztaty edukacyjne dla dzieci pn. „Dzień dinożaura 3” (obowiązują zapisy)

Czas trwania: 2 h z przerwą.

11:00-14:00, Biblioteka Elbląska, ul. św. Ducha 3-7 – Warsztaty tworzenia ilustracji architektonicznej dla młodzieży i dorosłych (obowiązują zapisy)

Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję spróbować swoich sił w rysowaniu jednego z ikonicznych elbląskich budynków przy użyciu markerów. Warsztaty skierowane są do dorosłych oraz młodzieży w wieku 14 lat i starszych. To doskonała okazja, aby rozwijać swoje umiejętności artystyczne pod okiem profesjonalistki oraz spędzić kreatywnie czas w inspirującej atmosferze. Zajęcia poprowadzi utalentowana i doświadczona rysowniczka Marta Lawrenc.

Czas trwania: 3 h z przerwą.

Ilość miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń. Zapisy: (55) 625 60 32 lub e-mail: elkamera@bibliotekaelblaska.pl

13:00-15:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 – ekoM.O.D.A.: warsztaty inspirowane książką „M.O.D.A” Katarzyny Świeżak z ilustracjami Katarzyny Boguckiej (wstęp wolny)

Podczas warsztatów uczestnicy rozwiną swoje talenty projektowe i stworzą własne, niepowtarzalne kreacje lub/i akcesoria (np. torebeczka, pasek czy bransoletka) z papieru oraz innych materiałów.

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku 6+ wraz z opiekunami.

Działanie realizowane przy udziale finansowym Samorządu Miasta Elbląg.