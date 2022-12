Dawno temu w Elblągu... przyłapano oszusta na gorącym uczynku

Dziś przed południem doszło w naszym mieście do oszustwa. W tutejszym sklepie z winem na Starym Rynku (niem. Alter Markt) pojawił się rzekomy służący i poprosił o 10 flaszek dobrego wina na rachunek pewnego tutejszego właściciela fabryki.

Wydano mu towar, wysłano jednak za nim człowieka, który miał śledzić rzekomego służącego aż do jego mieszkania. Tam okazało się, że miano do czynienia z oszustem, który w sklepie przy ulicy Kowalskiej (niem. Schiedestraße) próbował podobnego nadużycia. Tam jednak od razu potraktowano go z nieufnością i kazano mu przedstawić kartkę z zamówieniem albo książeczkę czekową. Oszustowi zabrano skradzione wino, a jego samego ukarano - o tym pisała elbląska prasa w grudniu 1904 roku. Przeczytaj, o czym jeszcze pisano.

Pani Luiza Küster kończy dziś 100 lat!

100 lat kończy dziś pani Luiza Küster, z domu Franz, która od 15 lat mieszka w domu swojego zięcia, kapitana Netke w Elblągu. Jubilatka urodziła się w Dzierzgoniu (niem. Christburg) i pod koniec lat 40-tych wyszła za mąż za mistrza stolarstwa Küstera w Kwidzynie (niem. Marienwerder). Po kilku latach szczęśliwego małżeństwa jej mąż odszedł z tego świata. Długie lata jubilatka mieszkała w Kwidzynie do czasu, gdy zdecydowała, że końcówkę życia spędzi u swojego zięcia. Pani Küster jest nadal bardzo sprawna na umyśle i ciele. Pogorszył się jej jedynie wzrok. Dzisiejszego dnia u jubilatki pojawił się jako pierwszy pastor Rahn i przekazał jej w imieniu całej parafii życzenia urodzinowe. Następnie pojawił się nadburmistrz Elditt i pogratulował jubilatce w imieniu rady miasta, przekazując na polecenie prezydenta rejencji von Jarotzky’iego filiżankę w hołdzie dla pani Küster od samego Cesarza Wilhelma. Filiżanka była ozdobiona wizerunkiem władcy i pochodzi z Królewskiej Manufaktury Porcelany. Włodarz miasta przeczytał pani Küster pochodzące z Gabinetu Cywilnego Cesarza pismo z życzeniami. Niezliczone życzenia i telegramy oraz tuziny pozdrowień napłynęły w dniu urodzin do szanownej jubilatki. Dzisiejszego wieczora chór kościelny z parafii Trzech Króli zaśpiewa pani Küster serenadę (AZ, sobota, 10.12.1904 r.).

Ze spraw sądu ławniczego

Właściciel ziemski z Kępek (niem. Zeyer) przyprowadził do Elbląga dwa byki, które nie miały na sobie żadnego zabezpieczenia w postaci łańcuchów a jedynie były pędzone przez człowieka. Mężczyzna został za to ukarany, jednak odwołał się od wymierzonej kary. […] Otrzymał jednak mandat w kwocie 3 marek.

Ślusarz August V. z Elbląga otrzymał karę, ponieważ jego syn Wilhelm po raz piąty już opuścił szkołę. Tym razem jego nieobecność wyniosła cztery dni. Kara, od której odwołał się ojciec, została jednak utrzymana w mocy przez sąd (AZ, sobota, 10.12.1904 r.).

39. święto rocznicowe Elbląskiego Związku Sportowego

Z okazji 39. święta rocznicowego Elbląski Związek Sportowy zorganizował w sobotę wieczorem w salach Resursy Mieszczańskiej wieczorek dla panów. Początek świętowania zaplanowano na godz. 20.30. O tej porze sala była już przepełniona. Ponieważ na imprezie zebrała się spora liczba przyjaciół i mecenasów związku, zatłoczone były także galerie i pomieszczenia przylegające do głównej sali. Składający się z 22 punktów program pokazał, że nasi sportowcy na poważnie wzięli sobie zadanie, by zapewnić gościom sporą dawkę rozrywki poprzez różnego rodzaju prezentacje. […] Program rozpoczął się występem kapeli miejskiej pod przewodnictwem kapelmistrza Pelza. Następnie miały miejsce przemowy. Pierwszą z nich wygłosił przewodniczący Elbląskiego Związku Sportowego, właściciel drukarni Otto Siede, w której powitał gości. […] Po przemowach rozpoczęły się na przemian śpiewy, toasty, ćwiczenia sportowe, tańce, ożywione wszechobecnym dobrym nastrojem […] (AZ, wtorek, 13.12. 1904 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.