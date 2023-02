Nad rzekę Elbląg (Elbląskie Archiwum Foto)

Niedawno pisaliśmy o tym, jak w tym roku zmienił się teren przy dawnej Tortudze. Dziś, ponownie za sprawą Sławomira Czerniaka, przeniesiemy się w czasie kilka dekad wstecz i zobaczymy, jak te okolice wyglądały... no właśnie, kiedy dokładnie?

Na zdjęciu naszego Czytelnika widzimy prace remontowe prowadzone nad rzeką Elbląg. Pan Sławomir wskazuje, że może to być początek lat 80., wydaje się jednak, że fotki mogą być starsze nawet o ponad dekadę ("Bulwar po zniszczeniach wojennych wyremontowano w latach 60." - pisał Karol Wyszyński, przewodnik PTTK, w naszym cyklu Historia elbląskich ulic; z dużym prawdopodobieństwem to właśnie te prace widzimy na fotografiach). Ponownie oddajemy jednak pałeczkę naszym Czytelnikom: kiedy ich zdaniem zostały zrobione te zdjęcia?

Powiedzmy jeszcze parę słów o samej rzece, a właściwie oddajmy głos Grażynie Nawrolskiej, która opowiadała o "Elblągu nad rzeką Elbląg" w ramach jednej z "Sobót z przewodnikiem PTTK".

- Każde miasto, które było zakładane, musiało być lokowane przy dobrym źródle wody. Najczęściej były to rzeki lub cieki wodne. Rzeka Elbląg odgrywała w historii regionu bardzo ważną rolę. Kiedyś miała bezpośrednie połączenie z Zatoką Gdańską i Bałtykiem. Elbląg powstał w tym miejscu z przyczyn polityczno–społecznych. To się liczyło najbardziej, nawet mimo niesprzyjających warunków osadniczych - opowiadała archeolog. Początkowo miasto nie sięgało samej rzeki, kończyło się mniej więcej na wysokości ulicy Wodnej. Na początku XIV w. Krzyżacy przekazali teren przy samej rzece we władanie miastu. Budynek dzisiejszej Biblioteki Elbląskiej nieprzypadkowo jest niedaleko rzeki, dawniej był przecież przytułkiem, potem szpitalem.

- Przy rzece zawsze były lokowane klasztory i przytułki. Chodziło o dostęp do wody – tłumaczyła Grażyna Nawrolska.

"Kolejną ciekawostką, którą zdradziła Grażyna Nawrolska jest fakt, że sześć poprzecznych ulic, które odchodzą od Starego Rynku kończyły się bramami przy rzece. Dzielnicą gospodarczą była Wyspa Spichrzów, gdzie m.in. znajdowały się urządzenia gospodarcze, ale także np. place do składowania drewna. Warto też wiedzieć, że żurawie znajdowały się po obu stronach rzeki" - pisaliśmy w relacji z tego oprowadzania...

Na deser (pod tekstem), dla porównania z pierwszym zdjęciem, współczesna fotografia znad rzeki.

