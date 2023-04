"Pracownicy gazowni otrzymali ubrania ochronne" (Głos z przeszłości, odc. 85)

- Plan siewów w poszczególnych gromadach wykonany został w niespełna 50 proc. Przyczyną, powodującą opóźnienie akcji siewnej, są, jak i w majątkach państwowych, deszcze – pisała prasa o powiecie elbląskim w 1950 roku.

Kolejna niedziela, kolejna podróż w czasie. Tym razem wybieramy się na wieś. Będzie też co nieco o kulturze, edukacji i o kwestiach BHP. Nie przedłużamy i zapraszamy.

Pomyślny przebieg wiosennej akcji siewnej

"Na pierwsze miejsce w wiosennej akcji siewnej w powiecie elbląskim wysunął się zespół PGR Elbląg, który wykonał plan siewu zbóż jarych w 100 proc., a obecnie udziela pomocy spółdzielni produkcyjnej w Przezmarku. Drugi zespół PGR Nowakowo zrealizował plan tylko w 50 proc. Przyczyną opóźnienia siewów były częste deszcze. Na pewne odcinki roli maszyny nie mogą wjechać ze względu na rozmokły grunt. Winę za to ponosi jednak częściowo Powiatowy Zarząd Drogowy, który nie oczyścił przyległych rowów oraz rejonowe kierownictwo robót melioracyjnych, które, nie usuwając ściętych przy rowach odwadniających gałęzi, spowodowało słabszy odpływ wody i przelewanie się jej na pola. Wśród majątków zespołu PGR Elbląg przoduje majątek Kadynia, który wykonał plan siewów do 10 bm.

Przebieg akcji siewnej w spółdzielniach produkcyjnych jest zadowalający. Do 24 bm. Wykonano 80 proc. planu. Przoduje spółdzielnia produkcyjna 1 Maj w Jagodowie, w gminie Łęcze.

Znacznie słabiej przebiega akcja siewna w gospodarstwach indywidualnych. Plan siewów w poszczególnych gromadach wykonany został w niespełna 50 proc. Przyczyną, powodującą opóźnienie akcji siewnej, są, jak i w majątkach państwowych, deszcze.

W tegorocznej akcji siewnej odgrywają poważną rolę gminne ośrodki maszynowe. Niektóre z nich już wykonały ustalone plany pracy. Do przodujących należą placówki w gminach Zwierzno i Żurawiec, które po wykonaniu własnego planu pracy przerzuciły traktory na inne tereny. Ośrodek maszynowy w gminie Pomorska Wieś zbyt wcześnie wysłał traktory do pracy w polu, kiedy gminy były jeszcze podmokłe. W wyniku tego traktory ulegały uszkodzeniu.

W całym powiecie prowadzona jest intensywna likwidacja istniejących jeszcze odłogów. Ogółem w br. należy uprawić ok. 3,5 tys. ha, 2 tys. ha do zaorania i obsiania. Państwowe Gospodarstwa Rolne, 122 ha uprawiają spółdzielnie produkcyjne, ok. 350 ha – gminne i gromadzkie zespoły uprawowe, a ok. 900 ha – indywidualni rolnicy. Spółdzielnie produkcyjne zlikwidują wszystkie odłogi do dnia 1 maja. 60 proc. zaoranych wiosną ziem zostanie obsianych, a 40 proc. pozostanie jako czarny ugór do jesieni".

Przygotowania do "Tygodnia Oświaty"

"W Elblągu odbyło się posiedzenie dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych, na którym omówiono program imprez w "Tygodniu Oświaty". M. in. nauczycielstwo szkół zawodowych postanowiło przeprowadzić w tym tygodniu zbiórkę i szeroko zakrojoną akcję propagandową na rzecz budowy nowego gmachu dla publicznej średniej szkoły zawodowej.

W ramach Tygodnia Oświaty zorganizowana zostanie w Liceum Technicznym wystawa szkół zawodowych, która zobrazuje 5-letni dorobek Elbląga tej dziedzinie".

Bezpłatne przedstawienia teatralne dla pracujących

"Państwowy Teatr im. Jaracza daje w dniu 1 maja bezpłatne przedstawienia dla robotników i pracowników w Elblągu i Braniewie. W Elblągu wystawiona zostanie trzyaktowa sztuka Lubeckiego pt. Sprawa Anny Kosterskiej. Na scenie w Braniewie zostanie wystawiona sztuka Okno w lesie".

Dobry stan higieny i bezpieczeństwa pracy w gazowni miejskiej

"Pod względem higieny i bezpieczeństwa pracy Gazownia Miejska w Elblągu jest jednym z przodujących zakładów na terenie miasta. Pracownicy gazowni otrzymali ubrania ochronne, mają do dyspozycji umywalnie z ręcznikami i mydłem, straż przeciwpożarowa posiada dobrej dyspozycji drabiny, oskardy, skrzynie z piaskiem oraz 22 gaśnice różnego typu".

Kina

"Kino Bałtyk – Piędź ziemi – film produkcji węgierskiej.

Kino Mars – Aleksander Puszkin".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 114, 1950 r.

