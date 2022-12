Stan wojenny w Elblągu w obiektywie (Elbląskie Archiwum Foto)

Dziś (13 grudnia) przypada 41. rocznica wybuchu stanu wojennego. Fotografiami z tego tragicznego okresu podzielił się z nami Pan Krzysztof. Zobacz zdjęcia.

- Załączam dwie fotki ze stanu wojennego. Mieszkałem wtedy na placu Słowiańskim, w hotelu robotniczym Zamechu. Zdjęcia wykonano z okna. Dołączam też fotografie starówki z tamtych lat - napisał do nas Pan Krzysztof.

Fot. Czytelnika

„Na elbląskie ulice wyszły patrole złożone z żołnierzy. Zmilitaryzowano zakłady pracy, obowiązywała godzina milicyjna. W tym czasie obowiązywały ograniczenia w poruszaniu się ludności cywilnej, ograniczono wolność słowa i druku oraz łączność telefoniczną. Zawieszono pracę szkół, uczelni wyższych i części placówek kulturalnych. A to tylko niektóre z szykan wprowadzonych przez władze” - to fragment artykułu, który ukazał się na naszych łamach w związku z dzisiejszą rocznicą. Można go znaleźć pod tym linkiem.

Wciąż zachęcamy naszych Czytelników do wysyłania nam archiwalnych fotek z Elbląga w formacie skanów na adres redakcja@portel.pl (jeśli nie ma takiej możliwości, zeskanujemy je po wcześniejszym umówieniu w naszej redakcji przy ul. 1 Maja 1c) najlepiej wraz z opisami, kogo, co i w jakim roku widzimy na zdjęciach. Zapraszamy do opowiedzenia historii związanej z danym zdjęciem czy znajdującymi się na nim osobami. Jeśli jakieś miejsce i rok trudno będzie zidentyfikować bez obaw, po publikacji z dużym prawdopodobieństwem pomogą w tym inni Czytelnicy portElu. Chętnie opublikujemy je na naszych łamach. Pokażmy elblążan i Elbląg sprzed lat!

